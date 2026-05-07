Reportan ataque con drones explosivos en el corregimiento de Robles, Jamundí

Un nuevo ataque con drones explosivos fue reportado hacia el mediodía de este jueves en el corregimiento de Robles, zona rural plana de Jamundí, sur del Valle del Cauca.

Escándalo en Jamundí por presunta negligencia y “vicios de procedimiento” en condominio donde vive la alcaldesa Paola Castillo

En esa zona delinque el sanguinario frente de las disidencias de las Farc Jaime Martínez. No es la primera vez en este año que ese corregimiento es víctima de este tipo de ataques con artefactos explosivos.

Este ataque ocurre muy cerca de la zona donde hace dos semanas las disidencias quemaron un camión lleno de pollos, en un ataque terrorista en medio de la escalada violenta de la región.

Además, en el sitio fueron hallados grafitis alusivos a las disidencias de las Farc, a quienes se les atribuye el hecho. El vehículo afectado transportaba pollos y, de acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de los animales murieron calcinados tras la conflagración.

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, entre el viernes y el sábado se registraron un total de 26 acciones terroristas en Cauca y Valle del Cauca, afectando principalmente a la población civil.

“La presión sostenida que venimos ejerciendo ha afectado de manera significativa sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, así como su accionar delictivo. Ante esta ofensiva de las Fuerzas Militares, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”, señaló el alto oficial.

Las órdenes de alias Mónica

SEMANA tuvo acceso a una información reservada y delicada que podría causar varias muertes en Jamundí, sur del Valle del Cauca. De acuerdo con lo comunicado a este medio, las disidencias del frente Jaime Martínez reunieron en las últimas horas a los líderes comunales de sectores rurales de ese municipio para informarles sobre la presencia de dos poderosos artefactos explosivos en zonas clave.

La reunión se llevó a cabo en la vereda La Esperanza, zona rural de Cauca, límites con Jamundí; allí los disidentes del frente Jaime Martínez, liderados por alias Mónica, excompañera sentimental de alias Mayimbú, le dijeron a la comunidad que, en el desarrollo de su plan terrorista en la región, instalaron cargas explosivas al lado de la escuela del corregimiento de Timba, en cercanías de un palo de mamoncillo. “Donde eso explote, nos mata a todos los niños”, señaló una de las personas asistentes a la reunión.

El otro paquete de explosivos fue instalado, según lo manifestado por las disidencias, en la conexión principal de gas de Timba. “Estamos preocupados de que ocurra una tragedia de esa magnitud, porque son los más inocentes y, llegado el caso de que estalle el cilindro que está en la vía a Timba, Cauca, volamos todos para la porra”, señaló otra persona asistente a la reunión.