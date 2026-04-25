Fuerzas Militares confirmaron 26 acciones terroristas de las disidencias de las Farc en las últimas 48 horas en Cauca y Valle

La escalada terrorista de las disidencias de las Farc en las últimas 48 horas en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca dejan ya 26 acciones criminales en contra de la fuerza pública y la población civil.

Arremetida terrorista: estos son los atentados que sacudieron a Cauca y Valle en menos de 24 horas y que dejan siete personas muertas

Así lo confirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, quien aseguró que en los últimos dos días se han presentado ese número de atentados por parte de disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, los cuales han afectado principalmente a la población civil y originando la muerte de más de 12 de personas.

“Durante estos dos días en los departamentos del Valle y del Cauca se han presentado 26 acciones terroristas que solamente han afectado a nuestra población civil. Vamos a continuar con el desarrollo de las operaciones militares en el sector, porque esto es fruto de su desesperación”, señaló el alto oficial al finalizar un consejo de seguridad en el Cauca.

El general López manifestó que se vienen desarrollando diferentes operaciones militares conjuntas y coordinadas a lo largo y ancho del territorio nacional contra las estructuras de Iván Mordisco, afectando sus estructuras criminales, por lo que ellos respondieron con acciones terroristas.

El comandante de las FF. MM., general Hugo Alejandro López, confirmó que en las últimas 48 horas se han presentado 26 acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública por parte de disidencias de las Farc. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BZKn4Q5RA3 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 26, 2026

“La presión sostenida que venimos ejerciendo ha afectado de manera significativa sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, así como su accionar delictivo. Ante esta ofensiva de las Fuerzas Militares, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”, señaló el alto oficial.

El general López explicó que ordenó el despliegue inmediato de unidades a esta región del país y el fortalecimiento de las operaciones conjuntas en estas zonas, para reestablecer el control militar territorial y proteger a la población civil, que se ha visto fuertemente afectada.

Terrorismo en Cauca: aumenta la cifra de muertos y heridos tras atentado en la vía Panamericana

Además, anunció la incorporación de ocho 8 pelotones adicionales del Ejército Nacional y dos pelotones blindados, para apoyar las operaciones en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.⁠

Frente al atentado en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, anunció que se desplegaron las capacidades de apoyo a la población civil y se dispuso de una aeronave para la evacuación y atención de heridos.

Más de diez vehículos terminaron convertidos en chatarra tras la activación de explosivos en el sector de El Túnel, en Cajibío, sobre la vía Panamericana, en el tramo Popayán–Cali.

“La ofensiva se mantiene y se intensificará con todas las capacidades de las Fuerzas Militares, en colaboración armónica con las entidades del Estado y autoridades regionales”, señaló el comandante, al tiempo que pidió el apoyo a la población civil para que brinde la información sobre estos hechos.

La cifra de personas muertas tras el atentado en Cajibío aumentó a 14 en las últimas horas y más de 38 heridos, entre ellos cinco menores de edad, según informó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.