Arremetida terrorista: estos son los atentados que sacudieron a Cauca y Valle en menos de 24 horas y que dejan siete personas muertas

Cali, Palmira, El Tambo, Cajibío, Miranda y un amplio tramo de la vía Panamericana entre el Cauca y el Valle fueron epicentro de por lo menos diez atentados terroristas de las últimas horas, hechos que dejan un doloroso saldo preliminar de siete personas muertas y más de 20 heridos.

“Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, dijo el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

En su departamento ocurrió el caso más serio. Este sábado, unos delincuentes bloquearon la vía Panamericana con un vehículo en El Túnel, Cajibío. Esperaron a que el tráfico se congestionara y, cuando la policía intentaba llegar, hicieron explotar cargas explosivas.

Este hecho resultó en la muerte de al menos siete personas, más de 20 heridos, vehículos completamente destruidos y un gran daño en la carretera, lo que sugiere que el tráfico estará limitado en esa área.

“Como Gobierno Departamental, estamos atendiendo la emergencia con toda nuestra capacidad institucional. Nuestra red hospitalaria se encuentra al límite, la vía Panamericana en incertidumbre, y nuestra Fuerza Pública permanece al frente de la situación, enfrentando esta arremetida criminal”, dijo el gobernador.

Los ataques en esa región se multiplicaron: según el mandatario regional, se registraron atentados en Caloto, Popayán, Guachené, Miranda, Mercaderes y El Tambo.

Estos dos últimos también fueron graves. En Mercaderes, los terroristas hicieron explotar una bomba cuando pasaba un bus escalera con 45 indígenas. Siete de ellos, incluyendo un menor, resultaron gravemente heridos.

En El Tambo, en un cerro conocido como Santana, un enjambre de drones atacó un radar estratégico de la Aeronáutica Civil, el cual funcionaba para la seguridad aérea de la región.

El aparato fue impactado y quedó fuera de servicio. “El sistema de radar ubicado en el Cerro Santana, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, ha sido blanco de ataques terroristas por parte de grupos armados al margen de la ley. De acuerdo con los reportes preliminares, el sistema de antenas ha sufrido impactos directos, lo que ha provocado la salida de servicio de esta estación de radar”, dijo la Aerocivil.

Drones impactaron radar de la Aerocivil en El Tambo, Cauca. Foto: Aerocivil y Ejército.

A estos hechos hay que sumarles los graves atentados al Batallón Agustín Codazzi, en Palmira, y el del Batallón Pichincha, en Cali, ambos ejecutados el viernes.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a lo ocurrido. “Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Quiero la UIAF encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo caucano se libere de esta mafia. Quiero firmar la acusación demorada sin razón, para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional”, dijo.

Además, señaló a alias Marlon como responsable.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar. Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados”, escribió.

Antes de que la reciente ola de terrorismo llegara al Cauca en las últimas 24 horas, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda habló en su cuenta de X.

“Rechazo los atentados terroristas en el Valle del Cauca. Esto es una ofensiva directa contra la vida, contra un pueblo indefenso. No vamos a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo y desafiando al Estado”, dijo.

Al igual que Cepeda, también se expresaron la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras, entre otros.

“¡Esto es terrorismo de las disidencias! El Gobierno Petro no puede seguir minimizando la violencia ni desarmando al Estado. Exigimos acción inmediata, respaldo total a nuestras Fuerzas Armadas y Policía, y resultados concretos”, manifestó la candidata Valencia.

De la Espriella manifestó: “Colombianos, el suroccidente del país ha sido entregado al narcoterrorismo; están asesinando al pueblo. En mi gobierno, personalmente, declararé objetivo militar a esas alimañas que llenan de miedo, terror y carnicería el territorio colombiano”.

El candidato, además, anunció: “Personalmente estaré al frente de las operaciones en contra de estos bandidos, porque los ciudadanos de bien no pueden seguir muriendo ni sintiendo miedo a salir de sus casas. Esto no es con mano tibia, ni con falsa paz, ni con más JEP ni impunidad: es con la fuerza del Estado que se enfrenta al crimen. Mi solidaridad con el pueblo del Cauca y del Valle”.

Fajardo, por su parte, aseguró: “Hoy Colombia vuelve a sangrar. El atentado terrorista en la vía entre Cajibío y Popayán deja víctimas civiles inocentes y un país golpeado en lo más profundo. No son cifras: son vidas, familias destruidas, comunidades enteras viviendo con miedo. Nos duele Colombia”.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó: “Mi solidaridad con Cali y Palmira, nuevamente víctimas del narcoterrorismo agravado por la paz total.

Solo una robusta inversión en desarrollo regional y seguridad sin corrupción les permitirá al Valle, Cauca y Nariño salir de la falta de oportunidades legales y dominio criminal”.

La situación es tan grave que el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, viajó al territorio para participar en un consejo extraordinario de seguridad y hacer frente a la escalada terrorista.

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“Estamos en terreno liderando una reunión extraordinaria de seguridad para fortalecer la protección de los vallecaucanos. Esta es la reunión #17 adelantada por el Ministerio de Defensa en el marco de este Gobierno. El Valle del Cauca nunca ha estado solo. Esta región ha sido priorizada en materia de seguridad y ha contado con un apoyo permanente del Gobierno Nacional”, señaló el ministro Sánchez.

También aseguró que han reforzado las capacidades de la fuerza pública para atender la crisis.

Atentado Terrorista Cantón Militar Pichincha. Foto: Aymer Andrés Álvarez

“Hemos reforzado las capacidades de la Fuerza Pública para ser más efectivos en la prevención, protección e inteligencia, con el propósito de salvaguardar la vida de la ciudadanía. No hay espacio para el miedo. Los criminales buscan generar temor, pero respondemos con firmeza: no vamos a permitir que alteren la tranquilidad ni los avances en seguridad que hemos consolidado”, puntualizó.