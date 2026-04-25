Atentado en Mercaderes, Cauca: explosión impactó un bus escalera en la vía Panamericana y dejó seis personas heridas

Seis personas sufrieron heridas luego del estallido de un explosivo esta mañana del sábado, 25 de abril, en la vía Panamericana, a la altura de Mercaderes, Cauca.

Las víctimas iban a bordo de un bus escalera.

Bus había sido adaptado con rampas para lanzar cilindros bomba contra batallón Pichincha de Cali: Dilian Francisca Toro reveló los detalles

Este atentado se suma a la escalada terrorista registrada en el occidente de Colombia desde la tarde del viernes.

El primer ataque ocurrió en inmediaciones del batallón Pichincha, en Cali, cuando un hombre condujo un bus escolar y lo abandonó.

“Lo habían adaptado con unas rampas para poder subir los cilindros; eran cinco cilindros, uno que explotó, cuatro que cayeron a la brigada y están siendo desactivados de forma controlada”, señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Horas más tarde, habitantes de Palmira sufrieron por varias explosiones, esta vez en inmediaciones del batallón Agustín Codazzi.

“Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”, dijo la funcionaria.

Atentado Terrorista Cantón Militar Pichincha. Foto: Aymer Andrés Álvarez

“Al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, le hago un llamado urgente y contundente: el Valle no puede seguir solo en esta lucha. Necesitamos apoyo real, sostenido y efectivo. Más fuerza pública, más inteligencia y acciones claras contra las estructuras criminales que hoy operan en nuestro territorio”, pidió la gobernadora.

“Convoqué a un Consejo de Seguridad Extraordinario para mañana sábado con toda la Fuerza Pública para evaluar en el territorio la situación y tomar acciones en contra de la violencia terrorista. Pero reitero: no es momento de discursos, es momento de decisiones; no actuar le está costando la tranquilidad y la vida a los vallecaucanos”, expresó.

En la mañana de este sábado 25 de abril, la Aerocivil reportó que la infraestructura clave para la operación aérea en El Tambo, Cauca, fue blanco de varios atentados con drones.

“Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional”, dijeron.

También señalaron que el Ejército y la Policía están trabajando para proteger esa infraestructura, que es importante para el control aéreo en el occidente y el Pacífico de Colombia.

“Nuestra total solidaridad y respaldo para nuestro personal técnico y para los valientes soldados de las Fuerzas Militares y a los policías que, a esta hora, permanecen en las instalaciones defendiendo la soberanía y los activos estratégicos del Estado”, reconoció la entidad encargada de la seguridad aérea en el país.