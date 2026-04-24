Un segundo atentado terrorista fue ejecutado este viernes en el Valle del Cauca, esta vez, tenía como blanco el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira.

En diferentes partes de esa ciudad reportaron detonaciones de explosivos.

Los estallidos se sintieron apenas unas horas después de un atentado terrorista con un bus escolar que tenía como objetivo otro batallón, el Pichincha de la ciudad de Cali.

La Policía del Valle del Cauca, que tiene jurisdicción en esa población vecina de Cali, está atendiendo la situación.

“Denuncian fuertes explosiones en Palmira”, trinó Jaime Arizabaleta, excandidato a la Alcaldía de Cali.

El atentado al batallón Pichincha

Vecinos del barrio Nápoles, sector aledaño al Cantón Militar Pichincha en el sur de Cali, fueron testigos de la detonación de varios cilindros bombas este viernes.

Sucedió en la carrera 80 con calle 5 cuando un hombre condujo un automotor acondicionado para el atentado, lo ubicó en inmediaciones del cantón militar y huyó.

Atentado Terrorista Cantón Militar Pichincha. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El vehículo estaba cargado con cinco cilindros bomba, aseguró la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

“Lo habían adaptado con unas rampas para poder subir los cilindros, eran cinco cilindros, uno que explotó, cuatro que cayeron a la Brigada, y están siendo desactivados de forma controlada”, señaló la alta funcionaria.

Dilian Francisca también manifestó que reforzarán las medidas de seguridad en las estaciones de Policía y en la Brigada.

“Se van a hacer controles intensivos en el distrito de Cali para que la población tenga la seguridad de que la Policía, el Ejército, los están cuidando, también la Fuerza Aérea”, expresó.

Bus había sido adaptado con rampas para lanzar cilindros bomba contra batallón Pichincha de Cali: Dilian Francisca Toro reveló los detalles

Ahora, las intenciones de las autoridades están enfocadas en dar con la persona que conducía el bus, a quien se le ve abandonándolo minutos antes de las detonaciones.

“Vamos a dar 200 millones de pesos, aumentamos de 100 a 200 millones para quien nos dé información sobre la persona que estaba manejando la buseta, escapó, pero se está haciendo un plan candado para dar con el paradero de esta persona”, manifestó la Gobernadora.

En ese hecho, dos personas resultaron heridas.

Video capta momento exacto de la explosión de un bus en Cali, cerca de un batallón del Ejército: las imágenes son impactantes