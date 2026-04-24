Bus había sido adaptado con rampas para lanzar cilindros bomba contra batallón Pichincha de Cali: Dilian Francisca Toro reveló los detalles

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, entregó detalles del atentado de este viernes con cilindros bomba lanzados desde un bus escolar hacia el Batallón Pichincha, en Cali.

La funcionaria, en una rueda de prensa, informó que el vehículo tenía placas de Puerto Tejada.

“Se está investigando cómo llegó hasta Cali”, dijo.

Sin embargo, uno de los datos más preocupantes es que los delincuentes se habían tomado el tiempo de adaptar el bus con rampas para lanzar desde allí los cilindros bomba.

“Lo habían adaptado con unas rampas para poder subir los cilindros, eran cinco cilindros, uno que explotó, cuatro que cayeron a la Brigada, y están siendo desactivados de forma controlada”, señaló la gobernadora.

Atentado Terrorista Cantón Militar Pichincha. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La funcionaria también anunció que reforzarán las medidas de seguridad en las estaciones de Policía y en la Brigada.

“Se van a hacer controles intensivos en el distrito de Cali para que la población tenga la seguridad de que la Policía, el Ejército, los están cuidando, también la Fuerza Aérea”, expresó.

Ahora, las intenciones de las autoridades están enfocadas en dar con la persona que conducía el bus, a quien se le ve abandonándolo minutos antes de las detonaciones.

“Vamos a dar 200 millones de pesos, aumentamos de 100 a 200 millones para quien nos dé información sobre la persona que estaba manejando la buseta, escapó, pero se está haciendo un plan candado para dar con el paradero de esta persona”, manifestó la Gobernadora.

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También aseguró que entre el Distrito de Cali y la gobernación adquirirán tecnología para fortalecer las capacidades de las autoridades y así enfrentar eficazmente el crimen.

“Vamos a comprar tecnología para el Ejército, para la Policía, la Gobernación del Valle y la Alcaldía, para fortalecer sus capacidades y enfrentar a la delincuencia”, dijo.

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Además, aprovechó para hacerle un llamado al gobierno Petro y que adelante las gestiones necesarias para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, que tanto dinero le producen a los carteles y las bandas criminales.

“Esperamos sí que el gobierno nacional venga y nos apoye en una operación que nos permita acabar de una vez por todas la coca y la minería ilegal”, concluyó.

El atentado dejó dos personas heridas.