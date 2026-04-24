Reportan explosión en cercanías del Batallón Pichincha en Cali: hay un bus escolar en llamas

La comunidad del barrio Nápoles, sector aledaño al Cantón Militar Pichincha en el sur de Cali, reportaron este viernes una explosión sobre la Carrera 80 con Calle 5.

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De manera preliminar, no hubo confirmación oficial de si se trató de un artefacto explosivo, pero videos y fotografías aficionadas compartidas por ciudadanos muestran a un bus escolar envuelto en llamas y se habla de una joven motociclista herida.

Minutos más tarde, el Ejército confirmó que se trató de un atentado terrorista. “En cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos. Unidades del Ejército Nacional mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector. En este hecho no se registran, hasta el momento, afectaciones al personal militar ni a la población civil”.

Esta es la segunda vez que en los dos últimos meses atentan contra el Batallón Pichincha en Cali. En 2024, un camión cargado con explosivos irrumpió en la parte trasera del cantón militar y ocasionó serios daños a la infraestructura del Ejército, así como a viviendas aledañas.

Atentado en inmediaciones del Batallón Pichincha en Cali Foto: cortesía

También cabe recordar que durante 2025, la capital del Valle fue objeto de varios atentados terroristas en inmediaciones de estaciones de Policía y la Base Aérea, donde fallecieron al menos siete personas y quedaron heridas aproximadamente 78 ciudadanos.

Todo apunta a que esta escalada terrorista en la región obedeció a un plan macabro de las disidencias de Iván Mordisco, a través del frente Jaime Martínez.

A 15 minutos de Cali, Mordisco tiene en las montañas de Jamundí una república independiente, donde hay carnetización de la población, toques de queda, imposición de horarios para transitar, estaciones de gasolina ilegales, carreteras en medio de la selva y un megacentro de operaciones terroristas desde donde se ordenan secuestros, asesinatos y atentados, como los ocurridos el pasado martes.

Durante 2025, fueron 24 explosiones, siete muertos, 80 heridos y un destello de zozobra que envuelve a esta región del país. El crucigrama criminal en el Cauca está bien armado y definido: hay más de 20 columnas y tres grandes frentes como el Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez, que es el dueño de las montañas de Buenos Aires y Suárez, Cauca, así como de Jamundí, la subregión del Naya, Buenaventura; y con la seria intención de apoderarse también de las comunas más vulnerables de Cali.

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