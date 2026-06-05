Selección Colombia anunció lujosa sede deportiva de 68.000 metros cuadrados en Cali: así será

Colombia sigue buscando el crecimiento de sus selecciones en todos los frentes. Al parecer, la búsqueda de títulos es un objetivo trazado y por eso la Federación Colombiana de Fútbol quiere entregar todas las garantías a los deportistas para lograrlo.

Derrotas como la de la final de Copa América de 2024 en masculino, o la de la misma competición en femenino en 2025, hace pensar que se va por buen camino, pero aún falta algo estructuralmente para sumar más trofeos a las vitrinas.

Finales de las selecciones Colombia en Copa América Foto: Getty Images

Unos lugares de entrenamiento óptimos, con tecnología de punta, a la vanguardia, espacios de descanso y todo lo necesario, ayudarían a que jugadores y jugadoras lleguen al 100% para los retos venideros. Bajo esta consigna, es que se ha anunciado en las últimas horas la nueva Sede Deportiva de las selecciones Colombia en Cali.

Con la presencia del presidente de la FCF, Ramón Jesurún, el de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, entre otras personalidades importantes se dio a conocer detalles del megaproyecto que ya estará en marcha.

“La Federación Colombiana de Fútbol anunció oficialmente la construcción de una nueva sede deportiva en la ciudad de Cali, un proyecto estratégico que fortalecerá la preparación de las Selecciones Colombia en todas sus categorías y consolidará el desarrollo del fútbol nacional con infraestructura de primer nivel”, anunciaron en el comunicado difundido a medios entre los que está SEMANA.

Al referirse a la magnitud de la obra y a los espacios con los que estará dotado este nuevo escenario para los atletas de la nación, explicaron que: “En 68.000 metros cuadrados, la sede también dispondrá de instalaciones destinadas al alojamiento de jugadores, cuerpos técnicos y personal de apoyo durante concentraciones, microciclos de trabajo y procesos de formación".

“El complejo incluirá comedores con enfoque nutricional, zonas comunes y espacios diseñados para promover el desarrollo integral de los atletas", agregaron.

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Reacciones a la nueva sede Tricolor

Ramón Jesurún fue uno de los que encabezó el discurso de presentación. “Hoy la Federación Colombiana de Fútbol cuenta con una sede a nivel del mar y otra en la altura”, recordó de las que se tiene actualmente en Bogotá y Barranquilla, respectivamente.

"Necesitábamos un tercer centro de operaciones en una zona de clima intermedio que complementara nuestra infraestructura deportiva y respondiera a las necesidades de todas nuestras selecciones", dijo sobre la elección de Cali.

”Gracias a una gestión conjunta y al compromiso de las diferentes instituciones que han acompañado este proyecto, hoy podemos hacer realidad una nueva casa para el fútbol colombiano", añadió.

Alejandro Éder, Alcalde de Cali se mostró feliz de que su ciudad fuese elegida para albergar a la Tricolor: “Es un sueño cumplido para Cali. Es el hogar de la Selección Colombia”.

Parte del plantel de la Selección Colombia Femenina que disputa la Liga de Naciones Femenina en Cali Foto: AFP

Carolina Arias, jugadora de la Selección Colombia Femenina y nacida en el Valle del Cauca, también celebró que esa ‘nueva casa‘ de la Selección sea una realidad: “Inmensamente feliz. Empieza un sueño a hacerse realidad para toda esta generación”.

Justamente Colombia Femenina jugará este viernes por el paso al Mundial del año próximo. Ante Uruguay empatando o ganando asegurará su cupo.