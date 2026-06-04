Colombia vs. Uruguay: hora y canal de Liga de Naciones Femenina, que llevaría la Tricolor al Mundial

La Liga de Naciones Femenina en Sudamérica alcanza un punto de quiebre este viernes, con Argentina y Colombia a un paso de la clasificación directa al Mundial de 2027, pero con el riesgo de cometer un mínimo error que extienda la agonía.

A dos jornadas de que culmine la primera edición regional, las líderes y favoritas dependen apenas de un empate en la octava fecha para embarcar hacia el ecuménico de Brasil 2027.

Selección Colombia tras juego con Argentina en la Liga de Naciones Femenina Foto: Getty Images via AFP

Para blindar los dos únicos boletos directos, la Albiceleste y la Cafetera deben al menos hacer tablas con Perú y Uruguay, respectivamente, que están sepultadas en el clasificatorio.

Con Brasil por fuera porque albergará el Mundial, la Liga de Naciones Femenina entregará además dos cupos para un repechaje intercontinental.

Este es el panorama de las selecciones que siguen en la pelea por mantenerse en zona de clasificación en una tensa jornada que se jugará de manera simultánea.

Historial favorable para Argentina

Con 14 puntos, igual que Colombia pero con más goles de diferencia, la Albiceleste comanda las posiciones en el camino hacia su quinto Mundial.

Argentina se enfrentará con una rival fácil en apariencia. Perú cayó ante Ecuador 1-0 en la fecha previa y está séptima con 7 unidades.

La historia también favorece al combinado argentino, que en los últimos siete años se alzó con triunfos en todos los encuentros contra la Rojiblanca.

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“Es un sueño llegar a este punto en la Liga de Naciones con el gran puntaje y el rendimiento de las jugadoras. Es el último empujón y esperemos que salga como lo soñamos”, declaró en rueda de prensa el DT Germán Portanova.

El entrenador elogió el desempeño “defensivo” del elenco inca en el último tiempo.

Debemos “tener paciencia, precisión y buscar el espacio para hacer lo que queremos”, dijo.

Selección Colombia en racha mundialista

El elenco Cafetero viene de vencer 2-0 a Chile y empatar 0-0 con Argentina.

El viernes se enfrentará a Uruguay, penúltima con 5 puntos y con escasas opciones de llegar al repechaje.

Su brillante participación en la Copa América femenina de 2025, en la que fue subcampeona, convirtió a Colombia en la favorita de la inédita eliminatoria sudamericana.

CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Juego entre Argentina y Colombia. Foto: AFP

Las Cafeteras buscan su cuarto Mundial para superar la marca que consiguieron en 2023, cuando escalaron hasta los cuartos de final.

Mayra Ramírez, delantera de Chelsea que regresa tras varias convocatorias sin poder estar por lesión, auguró: “Estoy emocionada por volver a la Selección, queremos lograr la clasificación aquí en casa”.

Tabla de posiciones hasta la fecha 8:

Argentina – 14 puntos (6 partidos) Colombia – 14 puntos (6 partidos) Venezuela – 11 puntos (7 partidos) Chile – 10 puntos (7 partidos) Ecuador – 8 puntos (6 partidos) Paraguay – 7 puntos (6 partidos) Perú – 7 puntos (6 partidos) Uruguay – 5 puntos (6 partidos) Bolivia – 1 punto (6 partidos)

*Brasil no participa porque está clasificado automáticamente al Mundial Femenino 2027 como país anfitrión.

Hora y canal para ver en vivo

Colombia vs. Uruguay (Fecha 8)

5 de junio

Hora: 6:00

Canal: Caracol y RCN Televisión, Ditu

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero

*Con información de AFP.