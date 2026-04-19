Lo que le falta a la Selección Colombia Femenina para ir al Mundial 2027: cuentas claras

Argentina y Colombia extendieron la definición de los cupos para el Mundial femenino de Brasil 2027 al igualar 0-0 en la séptima fecha de la Liga de Naciones de Sudamérica, que deja a Chile y Venezuela con las mejores opciones para acceder a la repesca.

En Lanús, sur de Buenos Aires, argentinas y colombianas disputaron un encuentro sin margen para errores.

Jorelyn Carabali, de Colombia, en el empate con Argentina 0-0 en condición de visita. Foto: Getty Images via AFP

Jugadas medidas, arqueras con desempeño impecable, una férrea defensa albiceleste y una delantera ambiciosa de las cafeteras fueron el sello del encuentro más atractivo de la jornada.

Las dos últimas fechas de la Liga de Naciones, en junio, serán decisivas para definir los dos cupos directos a Brasil 2027.

La clasificación “esta ahí cerca, depende mucho de nosotras”, dijo la arquera argentina Solana Pereyra.

Los próximos rivales de Argentina serán a Perú y Ecuador, que se metió en la pelea por llegar al repechaje.

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“Esos dos partidos nos vamos a ir a tirar de cabeza” para conseguir el boleto a Brasil, agregó Pereyra.

Colombia medirá fuerzas con Uruguay, ya eliminado, y Paraguay, que todavía puede aspirar a la repesca.

Cuentas claras para la Tricolor

Seguir sumando puntos en lo que le resta de Liga de Naciones Femenina es lo que hará a la Tricolor asegurarse uno de los dos cupos directos al Mundial 2027.

Actualmente, quien le acecha ese segundo puesto es Venezuela que tiene 11 puntos. Colombia permanece con 14, pero de cara a las próximas jornadas no puede descuidarse y perder. Empatar es válido, pero ganar sería lo ideal para hacerse inalcanzables.

Ante Uruguay y Paraguay, en junio, dos victorias le permitirían sumar seis puntos a las cafeteras y celebrar con total tranquilidad el paso a la próxima Copa del Mundo.

Los siete puntos alcanzados en la más recientes jornadas del certamen, le permitieron al cuadro de Ángelo Marsiglia reafirmar su favoritismo en el continente, donde sin Brasil en la disputa por ser local del Mundial, Colombia toma ese rol.

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En el inicio de la séptima fecha, Chile venció 3-1 a Uruguay con goles de Mary Valencia (8′), Michelle Olivares (71′) y Vaitiare Pardo (76′).

Por Uruguay había abierto el marcador Pamela González (5′) en el estadio Centenario de Montevideo.

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La derrota puso fin a la carrera de Uruguay por llegar al Mundial femenino de Brasil, el primero que se jugará en Latinoamérica.

Uruguay, que el año pasado fue semifinalista de la Copa América, apenas cosechó cinco puntos en seis partidos y está penúltimo en la clasificación, solo por encima de Bolivia.

La Verde fue humillada este sábado por Venezuela, que la goleó 8-0 de local en Barquisimeto.

El rostro descompuesto de las bolivianas contrastó con la alegría de la Vinotinto que volvió al tercer lugar, a tres unidades de Colombia y Argentina, pero con un partido más disputado.

Génesis Florez (2′), Gabriela García (45+1′), Bárbara Olivieri (45+8′ y 68′) y Lou Martinet (52 y 75), Deyna Castellanos (87′, penal) y Lourdes Moreno (90+1) anotaron los tantos de Venezuela ante Bolivia.

*Con información de AFP.