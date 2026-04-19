James Rodríguez, en crisis: así fue su último partido en Minnesota United rumbo al Mundial 2026

Ni sencillo es describir cómo le fue a James Rodríguez en su último partido con Minnesota United, debido a que casi ni jugó. Un minuto en campo fue todo lo que le dio su entrenador, Cameron Knowles.

Ese es el resumen de la participación del 10 en la más reciente victoria de los suyos por MLS ante Portland Timbers. El resultado final se definió desde el minuto 60, pero ni por eso el DT le dio más participación al colombiano.

Dos toques de balón y un pase completado fue todo lo que se vio del capitán de la Selección Colombia con miras al Mundial 2026. Dicha situación, en donde poco juega, no es titular y cada vez quedan menos partidos para prepararse de manera óptima, dan cuenta de una crisis difícil de ocultar.

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¿Erró al ir a Minnesota United?

Ahora es ese uno de los interrogantes que surgen alrededor de James. En dicho club al que hace poco arribó se creía que su trayectoria lo llevaría a ser fijo del once, pero el paso de los partidos han dado cuenta de que es un revulsivo más, como cualquier otro.

A pesar de que para su DT sea un volante con calidad, diferente al resto, no lo trata distinto. James no parece haberse ganado el derecho a jugar partidos completos y cada vez le quedan menos en el calendario antes de la Copa del Mundo.

James Rodríguez, figura de Selección Colombia y Minnesota United. Foto: ISI Photos via Getty Images

La última vez que jugó un buena porción de minutos fue a mitad de semana, por US Open Cup. Ese día fue titular, tocó el balón un total de 73 veces, hizo 16 pases en el último tercio del campo, completó el 84% de pases ejecutados y regateó en el 100% de intentos que hizo.

Su actuación se resumió en una calificación entre los 6.5 y 7.0 puntos, luego de estar 67 minutos en cancha.

De cara al futuro cercano, la próxima chance de ver a James jugando algo más se presenta en MLS. Dicho partido venidero será el 22 de abril, ante FC Dallas. Ese juego será uno de los ocho con los que cuenta el cucuteño para entrar en ritmo antes de unirse con la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al regreso de James Rodríguez a las canchas: dio contundente opinión

FC Dallas - 22 de abril de 2026

28-29/04: Octavos de final US Open Cup

Octavos de final US Open Cup Los Angeles FC - 25 de abril de 2026

Columbus Crew — 2 de mayo

Austin FC — 10 de mayo

Colorado Rapids — 13 de mayo

New England Revolution — 16 de mayo

Real Salt Lake - 23 de mayo

Malestar de Vélez por el presente de James

Carlos Antonio Vélez es un crítico habitual de James Rodríguez. Ante su escasa participación en el último partido con Minnesota United, el periodista reaccionó a través de su cuenta de X.

“James entró cuando faltaba un minuto. Perdón….pero esto si me parece una falta de respeto. Si no le sirve al DT no lo pone y ya… como tantas veces ha sucedido", zanjó de entrada.

Esta vez, algo bajó la guardia con el 10 y al que le tiró fue al DT: “Si no lo pidió, como aseguran muchos que conocen la interna, porqué no necesita ese tipo de jugador o trae ya construido un modelo de juego en el que él no cabe lo advierte y seguro sabrá a qué atenerse, además de buscar otras soluciones para encontrar ritmo”.

“Lo que sea, pero mandarlo a la cancha en las condiciones de hoy…..no es justo. Es tan malo ponerlo fuera de condiciones competitivas como mandarlo al campo un minuto!!!“, criticó Carlos Antonio Vélez.