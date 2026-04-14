Colombia se acerca al Mundial de Brasil con un golazo de Linda Caicedo: así va la tabla de la Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina hizo respetar la casa de nuevo y sacó otra victoria de oro en la Liga de Naciones de la Conmebol que da cupos para el Mundial de Brasil el próximo año. El equipo encabezado por Linda Caicedo y Leicy Santos fue muy superior a Chile y logró administrar el marcador para sumar otros tres puntos.

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Las chilenas no pudieron ser superiores a la selección Colombia y ahora se llevan una durísima derrota que no les cae bien en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones. El equipo visitante cede mucho terreno con esta caída, mientras que las jugadoras colombianas siguen avanzando al máximo objetivo, que es clasificar al Mundial de 2027.

El partido tuvo el toque adicional con las gradas pintadas de amarillo en el Pascual Guerrero, y la ciudad de Cali sigue demostrando apoyo a las guerreras colombianas y que siempre está lista para ser la anfitriona de lujo. Colombia ahora viaja a Argentina luego de sumar seis puntos de seis posibles como local.

Linda Caicedo celebra el gol ante Chile. Foto: Jorge Orozco / El País

Las cosas pueden ser mejor siempre y cuando esté Linda Caicedo en la cancha, pues nuevamente se vistió de gran figura y llevó al equipo al triunfo. La volante del Real Madrid abrió el marcador con un hermoso lujo de por medio, muy al estilo Diego Maradona. Esa gran técnica fue suficiente para darle los tres puntos a la tricolor.

Y es que Linda cada vez más se convierte en la líder de la Selección Colombia y toma el testigo que dejan otras referentes como Catalina Usme o Leicy Santos. La jugadora del Real Madrid se destaca no solamente por la jerarquía que inyecta en la cancha, sino por las jugadas que se inventa para dejar golazos.

Colombia da un golpe en la tabla de la Liga de Naciones

Sobre el minuto 13 de la primera parte, Linda se sacó a varios rivales y sacó el remate para abrir el marcador. Fue un hermoso lujo en el que dejó a seis rivales en el suelo y ya le da la vuelta a las redes sociales. Ya en la agonía del juego, Manuela Vanegas colocó el 2-0 final.

1 Argentina 5 4 1 0 12 13 2 Colombia 5 4 1 0 7 13 3 Venezuela 6 2 2 2 5 8 4 Chile 5 2 1 2 3 7 5 Paraguay 6 2 1 3 —1 7 6 Perú 5 2 1 2 —6 7 7 Ecuador 5 1 2 2 1 5 8 Uruguay 5 1 2 2 —1 5 9 Bolivia 5 0 1 4 —18 1

Con este 2-0, la Selección Colombia Femenina escala en la tabla de posiciones y suma seis puntos de seis posibles como local en esta triple fecha de la Liga de Naciones. Se consolida en la zona alta de la tabla con 13 puntos y sueña con el Mundial. Ahora deberá visitar a la Selección Argentina en Buenos Aires, con la que comparte el primer puesto.