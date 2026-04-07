Colombia actualmente se está jugando la clasificación al campeonato del mundo en Brasil 2027. El equipo de Ángelo Marsiglia está en busqueda de uno de los 3 cupos directos al certamen.

Colombia Femenina entregó convocatoria oficial para enfrentar a Venezuela, Chile y Argentina en la Liga de Naciones

El combinado nacional se concentra en Cali desde el domingo 5 de abril, con los duelos frente a Venezuela y Chile en la mira. Para estos dos compromisos clave, el estadio Olímpico Pascual Guerrero se vestirá de gala, haciendo honor a su apodo de ‘casa de la selección femenina’.

Posteriormente, el miércoles 15 del mismo mes, la delegación viajará con destino Argentina para disputar la séptima jornada.

Después de una terrorífica SheBelieves Cup, Colombia se dispone a encarar los partidos más duros de la eliminatoria en el Pascual Guerrero. Foto: AFP

La Alcaldía de Cali ha destacado la importancia de la región en esta convocatoria, ya que 10 de las 23 futbolistas son nacidas en el Valle del Cauca. Una de sus estrellas es Linda Caicedo, atacante del Real Madrid, quien siempre hace referencia a la importancia del templo de fútbol caleño en la búsqueda de la clasificación al Mundial.

Por su parte, Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación Distrital, extendió la invitación a los caleños para llenar las graderías del Pascual para acompañar a las ‘guerreras’ del seleccionado nacional.

“El gran sueño para jugar el Mundial Femenino de Brasil 2027 llega a nuestro hermoso Pascual Guerrero. Los invitamos para que (...) acompañemos a nuestra selección tricolor, alentemos, hagamos fuerza y ayudemos a que puedan obtener las victorias ante Venezuela y Chile”, afirmó.

Linda Caicedo padeció con Real Madrid: nada de lo hecho sirvió y se fue mal de Champions

Boletería Colombia vs Venezuela femenino

El ‘clásico’ del cono norte enfrentará a las ‘Súper Poderosas’ contra las ‘vinotinto’, que actualmente lideran la Liga de Naciones de la Conmebol. Un triundo de colombia es clave, porque lo dejaría como líder virtual del certamen y dejaría en desventaja a una de sus rivales más importantes.

El cotejo se llevará a cabo el día viernes 10 de abril a las 8:00 p. m., las boletas se podrán conseguir en la página web de Tuboleta y contarán con los siguientes precios:

Occidental Alta: $90.000

$90.000 Occidental baja: $80.000

$80.000 Oriental: $60.000

$60.000 Norte y Sur: $40.000

Colombia vs. Venezuela será el duelo estelar, se vivirá este viernes 10 de abril en el Olímpico Pascual Guerrero. Foto: AFP

Boletería Colombia vs Chile femenino

Este será otro duelo fundamental para encaminar el paso al Mundial, ya que las ‘australes’ se encuentran en el tercer lugar de la tabla y tienen las mismas unidades del combinado colombiano.

Este compromiso dará inicio el martes 14 de abril a las 8:00 p. m. A nivel de boletería, los precios individuales son iguales a los de Venezuela, sin embargo, se ofrece un precio de “abono” para poder asistir a ambos compromisos por un costo mucho menor en la sumatoria del precio, acá los valores:

Occidental Alta: $126.000

$126.000 Occidental baja: $112.000

$112.000 Oriental: $84.000

$84.000 Norte y Sur: $56.000

Finalmente, la Alcaldía señaló que “la ratificación de Cali como sede de la selección Colombia femenina para la eliminatoria al Mundial de Brasil, se da por su experiencia organizativa, infraestructura deportiva y el respaldo habitual de la afición que, en amistosos y partidos oficiales, le ha respondido a los combinados tricolores.”