Ambicioso plan de Bogotá para quitarle la sede de la Selección Colombia a Barranquilla: proyecto ya fue radicado

Por años, la Selección Colombia ha tenido su sede oficial en la ciudad de Barranquilla. La capital del Atlántico avanza para reforzar esta condición que siempre permite las miradas de todo un país y el continente.

Ahora, pareciera que cualquier otra capital en el país pierde terreno ante el recién estreno, una moderna sede deportiva que impulsa su etiqueta de anfitriona.

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No solo eso, sino que el Metropolitano entró en una etapa de remodelación para ampliar su aforo y ser considerada una de las canchas más modernas del país.

Por pedido de la Conmebol para ser sede de la final de la Copa Sudamericana, la Alcaldía de Barranquilla agiliza las obras en el máximo escenario de la Costa Caribe.

Estas dos condiciones y obras de primer nivel permiten que Barranquilla tome larga distancia ante sus principales competidoras. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín han mostrado interés de tener a la Selección Colombia, pero las peticiones son rechazadas en múltiples ocasiones.

Lo único con lo que se podría competir es con un proyecto a la altura, con remodelación del estadio y moderna sede.

La gramilla de El Campín antes de Millonarios vs. Águilas. Foto: Cortesía: @CaracolDeportes

Pese a eso, la Alcaldía de Bogotá, bajo la dirección de Carlos Fernando Galán, radicó un proyecto ante el Concejo de la ciudad para tener a la Selección Colombia y más eventos deportivos en un corto plazo con la firme intención de impulsar la economía, el turismo y el empleo.

Proyecto de la Alcaldía para tener a la Selección Colombia

El secretario de gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, contó en las redes sociales que radicaron ante el Concejo un proyecto que crea incentivos para atraer grandes eventos del fútbol profesional, entre ellos la Selección Colombia.

“La alcaldía de Carlos Fernando Galán sigue avanzando por el empleo, el comercio y el turismo. La reactivación económica que se mueve en cada partido llega directamente a millones de familias”, dice el secretario de gobierno.

Quintero dio detalles del proyecto: “Lo hacemos con responsabilidad fiscal: si los eventos no llegan, no hay recaudo. Con este proyecto continuamos impulsando la economía local y posicionando a Bogotá en las grandes ligas”.

Pantallazo X Foto: @GAquinteroA

“Agradecemos a la Comisión de Hacienda y a los concejales de diferentes partidos que apoyan esta iniciativa. Bogotá es la casa de todas y de todos, y queremos que sea también la casa de la Selección Colombia”, agregó Gustavo Quintero.