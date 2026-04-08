Primer jugador se baja del Mundial 2026 con la Selección Colombia: “No estoy en buen momento”

Miguel Ángel Borja, delantero cordobés de 33 años, tiene prácticamente descartada la posibilidad de ser convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026. El jugador habló claro y explicó los motivos.

Borja ha sido parte del proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Sin embargo, debido al rendimiento del jugador en los últimos años y a las actuaciones que tuvo en su paso final por River Plate, de a poco dejó de ser llamado.

A día de hoy, en pleno mes de abril de 2026, Borja presta sus servicios para el Al Wasl Football Club de Emiratos Árabes. Llegó a principios de este año, tras salir de River Plate, y fue su segunda opción luego de que se cayera el traspaso a Cruz Azul.

Miguel Borja el día de su presentación con Al Wasl Football. Foto: X Al Wasl

Miguel Ángel Borja: “Hay que ser realistas”

En Blog Deportivo, de Blu Radio, le preguntaron a Borja sobre si dejaba casi que descartada su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, y el delantero dijo que sí, detallando sus razones.

“Hay que ser realistas. Yo creo que a la Selección Colombia tienen que ir, la palabra lo dice, los mejores, los que estén en su mejor momento. Yo no considero que esté en un buen momento, hay que aceptarlo, uno no puede escaparse de la realidad”, afirmó en diálogo con el medio referido.

“Voy a estar con ese deseo de que a la Selección Colombia le vaya bien y voy a estar ahí, ya tengo todo programado”, afirmó Borja, dando a entender, como todo parece indicar, que irá a ver a La Tricolor a la cita orbital.

"Hay que ser realistas": Miguel Ángel Borja confiesa por qué no jugará el Mundial 2026 #HoyEnBlu #BlogDeportivo pic.twitter.com/W6f9brlk4y — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 8, 2026

Los delanteros, un dilema para Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Si bien Borja ya no estaba en el radar de la Selección Colombia desde hace varios meses , el dilema sobre los delanteros que deben ir o no al Mundial 2026 con La Tricolor es tema de conversación constante.

Miguel Borja en uno de sus últimos llamados con Selección Colombia. Foto: Getty Images

Para la última fecha Fifa, donde Colombia perdió ante Croacia y Francia en amistosos, Néstor Lorenzo se inclinó por Rafael Santos Borré y Luis Javier Suárez como los delanteros cafeteros.

Más allá de los tres nombrados, hay otros nombres que siempre marcan tendencia y estarían esperando por su lugar. Ese es el caso de Jhon Durán o Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, que también han integrado el proceso.

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La regularidad en los clubes, y el buen desempeño en los mismos, serán definitivos para que Néstor Lorenzo los tenga en cuenta para la lista de convocados final al Mundial 2026.