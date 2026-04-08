Gol del Cucho Hernández le dio vida al Betis en Europa League: atentos en Selección Colombia

Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández se reportó con un nuevo gol este miércoles 8 de abril de 2026. Fue en el empate 1-1 de su equipo, Real Betis, ante el Sporting Braga, por la ida de los cuartos de final de la Europa League. El juego se disputó en Portugal.

De hecho, el gol del Cucho Hernández le dio vida al Real Betis. Fue al minuto 61′, de penal, y significó el 1-1 final con el que los verdiblancos se van con un empate favorable a la vuelta en España.

¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! Tremendo zapatazo de Cucho Hernández para anotar el 1-1 de Betis vs. Braga en Portugal.



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En Selección Colombia deben estar tomando nota de lo hecho por Cucho Hernández este miércoles. Cuando el delantero tiene continuidad en Betis, resulta usualmente importante para su equipo y de la misma manera llama la atención en La Tricolor.

Cabe recordar que Hernández ya ha sido llamado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. Sin embargo, no tiene regularidad en las convocatorias, ya sea por lesiones, rendimiento o decisiones técnicas del estratega argentino.

El imponente avión que llevará a la Selección Colombia al Mundial 2026, en imágenes

Los delanteros de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026

En la última convocatoria de la Selección Colombia, para los amistosos de marzo ante Croacia y Francia, Néstor Lorenzo llamó a Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré como sus ‘9’ en el área.

Debido a los malos resultados que obtuvo La Tricolor, con dos derrotas ante los mencionados países europeos, hay un debate que rodea a la Selección Colombia y la gran incógnita: ¿Quiénes deben integrar la lista de convocados en el plantel nacional?

Más aún, la zona delantera, o ‘9’ de área, es tema de debate constante. Además de los tres mencionados —Borré, Córdoba y Suárez—, hay otros atacantes que siempre suenan, como Jhon Durán y el propio Cucho Hernández.

Juan Camilo Cucho Hernández con la Selección Colombia. Foto: Getty Images

El dilema es para Lorenzo, mientras los jugadores referenciados siguen teniendo un lugar en sus clubes. ¿Tendrá Juan Camilo, ‘el Cucho’ Hernández, cabida en la lista del Mundial 2026? Se vienen semanas clave.