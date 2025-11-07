Este viernes, 7 de noviembre, la Selección Colombia publicó la lista de convocados para los dos amistosos del mes ante Nueva Zelanda y Australia. La gran mayoría son conocidos, pero revelaron que a Néstor Lorenzo se le cayó un llamado.

Se trata de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero al servicio del Real Betis Balompié de España. El periodista Felipe Sierra dio detalles por medio de su cuenta de X, afirmando que se trataría de un tema de salud.

Juan Camilo Cucho Hernández no fue convocado a Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Dan razón por la que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no fue convocado a Selección Colombia

Sierra dijo que Cucho Hernández es una de las bajas, por lo que se puede intuir que entraba en los planes de Néstor Lorenzo para los amistosos de noviembre.

Eso es fácilmente contrastable. El Cucho venía siendo llamado a la Tricolor en el último tiempo, entrando en los planes de Néstor Lorenzo como uno de los delanteros a seguir de cara al Mundial 2026.

Sin embargo, el periodista referenciado reveló que a Juan Camilo Hernández le harán una cirugía ambulatoria de cornetes. De hecho, el jugador aprovecharía este parón por fecha Fifa, en noviembre, para llevarla a cabo.

“Juan Camilo Cucho Hernández será baja en la Selección Colombia por una cirugía ambulatoria de cornetes programada por el cuerpo médico del Real Betis para esta fecha FIFA”, fue la información entregada por Felipe Sierra.

🚨 Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández será baja en la Selección Colombia 🇨🇴 por una cirugía ambulatoria de cornetes programada por el cuerpo médico del #RealBetis para esta fecha FIFA pic.twitter.com/7xcXyJQPIE — Pipe Sierra (@PSierraR) November 7, 2025

El Cucho Hernández viene siendo uno de los destacados en Betis. Se reporta con goles, es titular habitual en el esquema de Manuel Pellegrini y eso le ha ganado un lugar en la Selección Colombia.

La posición de delantero tiene competencia de tres nombres en la convocatoria ante la ausencia de Hernández: Rafael Santos Borré, Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba.

En cuanto a la cirugía de cornetes que le practicarían al Cucho Hernández, no debería representar mayor riesgo en situación normal. Sería cuestión de días para que vuelva a tener ruedo.

Convocatoria completa se la Selección Colombia para los amistosos de noviembre