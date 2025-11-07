Convocados de Selección Colombia para amistosos ante Nueva Zelanda y Australia rumbo al Mundial 2026: lista oficial

Con el regreso de Camilo Vargas, Jhon Arias y Jhon Córdoba se presentó este viernes, 7 de noviembre, la lista oficial de citados de Colombia para los juegos amistosos de la doble fecha Fifa de este mes.

En medio del compromiso que jugaba la Selección Sub-17 en el Mundial de Catar, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista del combinado de mayores.

📋 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥!



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🆚 🇳🇿 y 🇦🇺



🔗 https://t.co/gAN40t9B1b#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/wS4BiGZnL6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025

Estos jugadores anunciados, que tienen como grandes figuras a James Rodríguez y Luis Díaz, estarán preparando los duelos ante Nueva Zelanda (15 de noviembre) y Australia (18 de noviembre).

En su gran mayoría es la base que ya había estado en los pasados juegos de preparación ante México y Canadá.

Sacudida a la convocatoria Colombia

Desde el pasado llamado, el entrenador argentino había anticipado que jugadores de su plena confianza como Jhon Córdoba y Jhon Arias regresarían en noviembre.

Cumpliendo con su palabra, esta vez se les ve en la lista a los mencionados. Otros que también fueron repatriados son Yerry Mina, Carlos Cuesta, Santiago Arias, Jorge Carrascal y Gustavo Puerta.

Jorge Carrascal está de vuelta a Selección Colombia por su presente en Flamengo. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, en el ataque, y por el buen momento que vive en Brasil, también se le dio una nueva oportunidad a Carlos Andrés Gómez.

Jhon Jáder Durán, de quien se habían despertado rumores de un regreso por su recuperación en Fenerbahçe, sigue alejado de la Tricolor.

Quienes salieron con respecto a la anterior citación fueron: Kevin Mier, Willer Ditta, Andrés Román, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz, Kevin Serna y Juan Camilo Hernández.

Esta última citación de 2025 da un mensaje claro de la estructura que tiene en mente Lorenzo para conformar la nómina definitiva para la próxima Copa del Mundo.

Dayro Moreno, Matheus Uribe y Jorman Campuzano eran otros de los nombres que se habían mencionado como posibles llamados; no obstante, estas versiones se cayeron de su peso al ver el listado oficial.

Colombia viene de sumar una victoria y un empate en la pasada fecha de amistosos Fifa. | Foto: AP

En los próximos días se espera que se reporte la llegada de los jugadores a Estados Unidos, país sede del Mundial y los próximos amistosos rumbo al Mundial 2026.

Convocatoria oficial para amistosos ante Nueva Zelanda y Australia: