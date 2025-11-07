Suscribirse

Convocados de Selección Colombia para amistosos ante Nueva Zelanda y Australia rumbo al Mundial 2026: lista oficial

Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores que afrontarán los amistosos de la doble fecha Fifa de noviembre.

Redacción Deportes
7 de noviembre de 2025, 1:44 p. m.
Néstor Lorenzo definió convocados para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia.
Néstor Lorenzo definió convocados para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia. | Foto: AFP

Con el regreso de Camilo Vargas, Jhon Arias y Jhon Córdoba se presentó este viernes, 7 de noviembre, la lista oficial de citados de Colombia para los juegos amistosos de la doble fecha Fifa de este mes.

En medio del compromiso que jugaba la Selección Sub-17 en el Mundial de Catar, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista del combinado de mayores.

Estos jugadores anunciados, que tienen como grandes figuras a James Rodríguez y Luis Díaz, estarán preparando los duelos ante Nueva Zelanda (15 de noviembre) y Australia (18 de noviembre).

En su gran mayoría es la base que ya había estado en los pasados juegos de preparación ante México y Canadá.

Sacudida a la convocatoria Colombia

Desde el pasado llamado, el entrenador argentino había anticipado que jugadores de su plena confianza como Jhon Córdoba y Jhon Arias regresarían en noviembre.

Cumpliendo con su palabra, esta vez se les ve en la lista a los mencionados. Otros que también fueron repatriados son Yerry Mina, Carlos Cuesta, Santiago Arias, Jorge Carrascal y Gustavo Puerta.

Jorge Carrascal sonriente por darle el triunfo a Flamengo en Copa Libertadores
Jorge Carrascal está de vuelta a Selección Colombia por su presente en Flamengo. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, en el ataque, y por el buen momento que vive en Brasil, también se le dio una nueva oportunidad a Carlos Andrés Gómez.

Jhon Jáder Durán, de quien se habían despertado rumores de un regreso por su recuperación en Fenerbahçe, sigue alejado de la Tricolor.

Quienes salieron con respecto a la anterior citación fueron: Kevin Mier, Willer Ditta, Andrés Román, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz, Kevin Serna y Juan Camilo Hernández.

Esta última citación de 2025 da un mensaje claro de la estructura que tiene en mente Lorenzo para conformar la nómina definitiva para la próxima Copa del Mundo.

Dayro Moreno, Matheus Uribe y Jorman Campuzano eran otros de los nombres que se habían mencionado como posibles llamados; no obstante, estas versiones se cayeron de su peso al ver el listado oficial.

Imagen de la Selección Colombia en amistoso contra México por Fecha Fifa de octubre (2025)
Colombia viene de sumar una victoria y un empate en la pasada fecha de amistosos Fifa. | Foto: AP

En los próximos días se espera que se reporte la llegada de los jugadores a Estados Unidos, país sede del Mundial y los próximos amistosos rumbo al Mundial 2026.

Convocatoria oficial para amistosos ante Nueva Zelanda y Australia:

  • Álvaro Angulo — Pumas (MEX)
  • Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)
  • Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)
  • Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)
  • David Ospina — Atlético Nacional (COL)
  • Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez — Club León (MEX)
  • Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
  • Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  • Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
  • Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)
  • Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
  • Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)
  • Kevin Castaño — River Plate (ARG)
  • Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
  • Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)
  • Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)
  • Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)
  • Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA).

