Nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026: diseño oficial fue lanzado

Este miércoles, 5 de noviembre, llegó el anhelado anuncio sobre el diseño de la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Con Luis Díaz como el protagonista de la noticia, la marca alemana Adidas le dio a conocer al mundo el diseño que portará la Tricolor en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

Predomina el color amarillo en la prenda, con algunos detalles en la parte delantera. Adicional, las líneas rojas de la marca patrocinadora están sobre los hombros y un azul también está incluido en mangas y cuello en ‘V’.

A la venta estará disponible desde este jueves, 6 de noviembre, en las tiendas oficiales de Adidas por un valor desde los $279.950 hasta los $599.950.

Diseño al detalle

A la hora de hacer una revisión exhaustiva del diseño que tiene la nueva camiseta del combinado nacional, se hace crucial revisar el reporte oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

Dicha entidad, en su página web oficial, dio a conocer un comunicado donde resalta varios puntos de la prenda que recién se lanzó.

Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial United 2026 | Foto: Suministrada por Adidas

“Esta indumentaria representa un poderoso símbolo de unión nacional, inspirada en el movimiento cultural del realismo mágico, y protagonizada por un diseño de mariposas amarillas que evocan orgullo, esperanza y transformación”, abren diciendo.

Después de ello, resaltan lo que es el detalle más relevante de la nueva camiseta: “Un patrón sutil y elegante de alas de mariposa, busca capturar la esencia del país: su diversidad, su energía y su capacidad de volar alto”.

“Se convierten aquí en un emblema visual que une la pasión por el fútbol con el arte, simbolizando la magia y la alegría que identifican a Colombia en el mundo”, suman del grabado que predomina entre el amarillo encendido.

“En la parte posterior, la palabra ‘Colombia’ aparece grabada en la parte alta de la espalda, reforzando el sentido de identidad y pertenencia”, suman sobre otro detalle.

Camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026 | Foto: Suministrada por Adidas

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue uno de los dirigentes que también se pronunció en medio de este anuncio oficial.

“Esta camiseta representa el alma del país, es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez”, dijo el citado.

“Es una invitación a soñar en grande y a sentir orgullo por nuestros colores, esos que hablan de nuestra gente y nuestra pasión infinita por el fútbol”, completó con mensaje esperanzador para el Mundial 2026.

Ola de comentarios en redes

Para la mayoría de los aficionados, la nueva prenda que portará la Selección fue bien recibida. Algunos comentarios positivos se vieron y dicen: “Esta va a ser la de la alegría”.

Luis Díaz portando la camiseta de Colombia para el Mundial 2026 | Foto: Suministrada por Adidas

Otro fue algo más ambicioso y auguró éxito en la próxima cita orbital: “Con esta camiseta levantaremos la Copa del Mundo”.