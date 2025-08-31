Suscribirse

Deportes

Sale a la luz la camiseta que usaría la Selección Colombia en el Mundial 2026: tiene un detalle especial

En noviembre se haría el lanzamiento oficial de la camiseta.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025, 2:10 p. m.
Luis Díaz es uno de los apercibidos de Selección Colombia en Eliminatorias
Luis Díaz con la Selección Colombia en eliminatorias. | Foto: Getty Images

Aunque no se ha logrado la clasificación a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, salió a la luz este domingo 31 de agosto la camiseta que usaría la Selección Colombia en el torneo.

Esta es de marca Adidas y llevará su habitual color amarillo en la mayor parte de la camiseta. La misma tiene un detalle especial: las mariposas amarillas de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez.

Contexto: Bolivia no come cuento de Colombia para eliminatorias: aviso para el juego en Barranquilla

El kit local de Colombia para la Copa Mundial 2026 presenta una base amarilla vibrante con detalles en azul y rojo, e incorpora un diseño con patrón de flores”, señala el portal Footy Headlines.

“El kit incluye tres rayas rojas, un logotipo de Adidas azul y utiliza la nueva tecnología Climacool+ de Adidas, en consonancia con su enfoque para otros kits de la Copa del Mundo 2026″, añade.

Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026.
Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026. | Foto: Getty Images

La nueva camiseta que usaría la Selección Colombia se ha hecho tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

“Lo que hace única a la equipación de Colombia para el Mundial 2026 es su exclusivo estampado de mariposas, que rinde homenaje al escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez. Las mariposas amarillas, símbolo de esperanza, cambio y amor, aparecían con frecuencia en sus obras”, continúa el sitio.

Algunos usuarios e hinchas del equipo, que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, dicen que les gusta el nuevo diseño de la camiseta, pero otros opinan lo contrario.

Hay algo cierto con esta nueva camiseta de la Selección Colombia: dará mucho de qué hablar antes, durante y después de su lanzamiento para el Mundial Fifa 2026.

“El color rojo se utiliza para las tres rayas grandes, mientras que el azul se utiliza para el logotipo de Adidas, además de los detalles del cuello y los puños de las mangas”, sentenció el portal en cuestión.

Contexto: La verdadera razón por la que Néstor Lorenzo no convocó a Jhon Jader Durán: prensa turca lo confirmó

Se espera conocer el precio que tendrá esta camiseta. La Selección Colombia afronta en los próximos días la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas de cara a la siguiente Copa del Mundo.

El combinado patrio se verá las caras con Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Luego, en Maturín, tendrá que medir fuerzas con la siempre compleja Venezuela. Con el triunfo vs. los bolivianos se tendrá asegurado el tiquete para el Mundial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. GP de Países Bajos de la Fórmula 1: este fue el piloto ganador en una apasionante definición

2. ¿Terminaron? Novia de Alejandro Sanz expuso si polémica con Ivet Playà causó estragos en su noviazgo

3. Lucha contra la corrupción: esto piensan los precandidatos presidenciales del Centro Democrático

4. María Claudia Tarazona habló de la violencia “intensa” que se vive en Colombia: “Esposos que nunca volverán”

5. Sale a la luz la camiseta que usaría la Selección Colombia en el Mundial 2026: tiene un detalle especial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial 2026FIFAColombiaEstados Unidoscamiseta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.