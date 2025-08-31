Aunque no se ha logrado la clasificación a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, salió a la luz este domingo 31 de agosto la camiseta que usaría la Selección Colombia en el torneo.

Esta es de marca Adidas y llevará su habitual color amarillo en la mayor parte de la camiseta. La misma tiene un detalle especial: las mariposas amarillas de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez.

“El kit local de Colombia para la Copa Mundial 2026 presenta una base amarilla vibrante con detalles en azul y rojo, e incorpora un diseño con patrón de flores”, señala el portal Footy Headlines.

“El kit incluye tres rayas rojas, un logotipo de Adidas azul y utiliza la nueva tecnología Climacool+ de Adidas, en consonancia con su enfoque para otros kits de la Copa del Mundo 2026″, añade.

La nueva camiseta que usaría la Selección Colombia se ha hecho tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

“Lo que hace única a la equipación de Colombia para el Mundial 2026 es su exclusivo estampado de mariposas, que rinde homenaje al escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez. Las mariposas amarillas, símbolo de esperanza, cambio y amor, aparecían con frecuencia en sus obras”, continúa el sitio.

Algunos usuarios e hinchas del equipo, que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, dicen que les gusta el nuevo diseño de la camiseta, pero otros opinan lo contrario.

Hay algo cierto con esta nueva camiseta de la Selección Colombia: dará mucho de qué hablar antes, durante y después de su lanzamiento para el Mundial Fifa 2026.

“El color rojo se utiliza para las tres rayas grandes, mientras que el azul se utiliza para el logotipo de Adidas, además de los detalles del cuello y los puños de las mangas”, sentenció el portal en cuestión.

Se espera conocer el precio que tendrá esta camiseta. La Selección Colombia afronta en los próximos días la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas de cara a la siguiente Copa del Mundo.