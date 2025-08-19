Exponen diseño de la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026: dan fecha de estreno

A pesar de los malos resultados que suma la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, equipo que desde octubre de 2024 no gana un partido oficial, la expectativa está puesta en que para la última doble fecha eliminatoria se sacuda y consiga la clasificación al Mundial 2026.

Los aficionados colombianos no se quieren quedar fuera de la cita orbital. De hecho, en el mundo entero se cuenta con la participación del combinado cafetero en la competencia, por lo que este martes, 19 de agosto, expusieron cómo sería el uniforme de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Fue en horas de la mañana de este mismo martes que la web Footy Headlines, quien constantemente dan anticipos sobre uniformes de fútbol, filtró el diseño de la camiseta amarilla (principal) que usaría la Selección Colombia en el Mundial 2026. Sin embargo, ya en la tarde, por medio de sus redes sociales, expusieron el diseño de la prenda visitante.

Selección Colombia: así sería el diseño de la camiseta visitante en el Mundial 2026

Respecto a la visitante, afirman: “Contará con un diseño azul de dos tonos, utilizando Team Navy Blue como color principal y Myspet como color secundario".

En cuanto al logotipo, dicen: “La camiseta de visitante de Adidas para Colombia 2026 contará con el logotipo del Trifolio, en línea con los nuevos diseños de visitante de Adidas para la Copa Mundial 2026”.

Y, por último, revelan que la fecha de lanzamiento al público será a partir de marzo de 2026, es decir, meses antes del arranque del Mundial United, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Color secundario que tendría la camiseta de la Selección Colombia en el Mundial 2026. | Foto: Footy Headlines.

Un repaso a la titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Footy Headlines reveló cómo será la camiseta local (amarilla) en el Mundial 2026 y todo apunta a un ligero cambio en el tono amarillo respecto a la actual, con la que disputan las eliminatorias.

“La camiseta de fútbol local Adidas Colombia 2026 será principalmente Amarillo Impacto”, comienzan afirmando. Y añaden: “Es probable que el rojo y el azul aparezcan como colores secundarios, ya que se han utilizado tradicionalmente en los uniformes locales de Colombia”.

A diferencia de la visitante (azul) esta estaría a la venta del público antes: en noviembre de 2025, por lo que la expectativa está completamente puesta en cómo avanzará el tema durante las próximas semanas.

Color amarillo que usaría la Selección Colombia en el Mundial 2026. | Foto: Captura de Footy Headlines