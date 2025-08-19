Luis Díaz lo reveló: así está el camerino de Colombia para clasificar al Mundial 2026

Después de lo hecho durante el pasado fin de semana con Bayern Múnich, el nombre tendencia del balompié colombiano es Luis Díaz.

Con su anotación en la Supercopa de Alemania, el guajiro pudo abrir la cuenta goleadora en su nuevo club. Además de eso, fue el tanto que certificó el primer título en suelo bávaro.

Luis Díaz fue quien certificó el título de Supercopa para Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP

De inmediato esto generó una movilización total por entrevistarlo. ESPN fue el medio que logró tenerlo en exclusiva y al que le habló de Selección Colombia, así también como de Diogo Jota.

Su pensar del Mundial 2026 con Colombia

Una pregunta casi que obligada a hacerle estaba relacionada con la clasificación de la tricolor a la próxima Copa del Mundo.

Valga recordar que el combinado patrio marcha en la sexta casilla de la tabla de posiciones, pero de momento no ha logrado certificar su tiquete directo a la cita orbital.

En septiembre próximo se jugarán dos duelos más de las clasificatorias; uno ante Bolivia y el otro ante Venezuela.

En la charla que tuvo con el citado medio, el colombiano se dejó ver muy emocionado: “Solo con pensarlo ya te llena de mucha expectativa. Algo que jamás has vivido”.

A la interna de la selección pareciese que ya le han dicho la atmosfera que se vive en un Mundial, lo que le hace más ilusión para poder ir.

“Cuando un compañero te explica o ya lo ha vivido, te da esos tips de cómo es el Mundial, de lo que vive, el ambiente. Es increíble y estoy ilusionado de jugarlo”, apunta.

Completamente alejado de los comentarios adversos, se fija la meta para el inicio del mes próximo: “Estamos a esto de clasificar. Sé que lo vamos a conseguir”.

“Tenemos la posibilidad de jugar dos partidos con nuestra selección. Estamos a un punto de lograrlo”, sumó por la misma vía.

Haciendo referencia a cómo se encuentra la interna del equipo nacional, el atacante del Bayern precisó: “Somos una gran selección, muy unido y tranquilo″.

Además de ello, tal parece ser la confianza en el combinado del que hace parte, que confía en que “podemos dar de qué hablar, pero siempre con los pies sobre la tierra”.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Colombia vs. Bolivia

4 de septiembre

Fecha 17

Hora: 6:30 p.m.

Estadio Metropolitano de Barranquilla

Venezuela vs. Colombia

9 de septiembre

Fecha 18

Hora: 6:30 p.m.

Estadio Monumental de Maturín

Primer gol con Bayern, para Diogo Jota

En esa misma conversación con ESPN, el cafetero fue preguntado por su dedicatoria a Diogo Jota tras su debut goleador con Bayern Múnich.

“Poderle dedicar el gol era algo que siempre tenía presente para hacerlo”, dijo sobre su celebración emulando la manera en que Jota lo hacía.

“El hecho de pensar que no está, que se ha ido un compañero increíble es de no creer. Nadie está preparado para recibir esas noticias”, dijo sumamente dolido a pesar de ya haber pasado semanas de la mencionada tragedia.