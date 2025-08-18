Luis Díaz: trato que le da Joshua Kimmich en Bayern genera sorpresa y video mostró todo

“Si en Liverpool no me valoraron, en Bayern Múnich seguro que lo harán”. Esa parece ser la frase que por estos días tenga como lema el colombiano Luis Díaz.

Ha sido apenas fichar por los alemanes para darse cuenta de que allí la confianza por el jugador es total, con un técnico, afición y compañeros que se lo demuestran todo el tiempo.

Uno que le ha hecho amena la estadía al guajiro ha sido Joshua Kimmich, quien con 30 años ha forjado toda su vida en el balompié germano.

Joshua Kimmich es capitán del Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Bayern ha sido la casa del mencionado volante desde 2015-2016, lo que lo hace un referente del plantel donde ahora está a Díaz.

El pasado sábado, cuando Lucho se estrenó con su primera anotación, se vieron múltiples reacciones; sin embargo, la de Kimmich hasta las últimas horas tomó relevancia.

Por un videoaficionado desde la tribuna donde se jugó el partido de la Supercopa de Alemania, se logró establecer el trato que el de 30 años le da al cafetero.

En medio de la celebración, por el tanto del colombiano, Joshua llega al festejo y toca el pecho de Díaz de manera fuerte.

Su actuar tiene el fin de exaltarle al guajiro lo que acaba de lograr. Además de eso, sorprende la efusividad con la que le grita “Lucho”.

Este respaldo de parte de uno de los referentes del plantel hace sentir en plenitud a un Díaz que buscaba justo eso en el onceno del que hiciera parte.

Quien compartiera la grabación que dejó sorpresa en redes sociales resaltó lo del alemán así: “Por favor, observen a Kimmich”.

Y es que, por más que se intente naturalizar ese aliento del alemán hacia el colombiano, no se puede pasar por alto que hechos de este tipo no eran habituales para el nacional en Liverpool.

Su aporte con goles, asistencias y otros aspectos destacados con los reds en el último tiempo no fue valorado como se esperaba.

Por esa razón, y ante la falta de una apuesta para renovar su contrato, Lucho decidió partir a otro gigante de Europa.

No es la primera vez

Desde el primer día que Lucho compartió cancha con Kimmich, el alemán dejó ver la alegría de tenerlo como socio en el Bayern.

Tras el debut de Díaz en el amistoso frente al Lyon, circuló otro video que dio muestra de esa conexión.

Luis Díaz fue felicitado en el camerino por Joshua Kimmich | Foto: Captura video (@FCBayern)

En medio de la explicación de una jugada puntual, al capitán bávaro se le notó una sonrisa por lo hecho por el colombiano.

A ello se sumó una caricia en la cabeza y un leve abrazo, gestos que reflejaron cómo el guajiro fue recibido en su nuevo club apenas a una semana de llegar.

La escena se hizo viral rápidamente, transmitiendo tranquilidad sobre lo acertado del paso de Liverpool al Bayern para Díaz.

Más allá de la grabación que se filtró, Kimmich también expresó con palabras su satisfacción de contar ahora con el número 14. En atención a medios tras la victoria 3-1, señaló: “Es alguien que ama y disfruta el fútbol”.