Suscribirse

Deportes

Primer mensaje de Luis Díaz tras ganar Supercopa de Alemania con Bayern Múnich

Díaz anotó un gol en la victoria de su equipo ante el Stuttgart.

Redacción Deportes
17 de agosto de 2025, 9:38 p. m.
Luis Díaz fue quien certificó el título de Supercopa para Bayern Múnich
Luis Díaz fue quien certificó el título de Supercopa para Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP

Luis Díaz tuvo un debut soñado con el Bayern Múnich. El delantero colombiano fue figura en su primer partido oficial con los teutones, donde marcó su primer gol y ayudó al equipo a conquistar la Supercopa de Alemania, su primer título con los alemanes.

Los dirigidos por Vincent Kompany superaron 2-1 a Stuttgart este sábado, 16 de agosto, en el Mercedes-Benz Arena. El gol del guajiro, conseguido de cabeza, fue destacado por la prensa, quienes aseguraron que esta es una faceta un poco desconocida de Luis Díaz en su forma de juego.

Un día después de conseguir su primer título en suelo alemán, Díaz utilizó su cuenta oficial de Instagram para mandarle un mensaje a los hinchas del Bayern Múnich.

El mensaje dice “The best way to start”, lo que traduce al español “la mejor forma de empezar”. La publicación del colombiano generó todo tipo de reacciones y mensajes, entre los que destaca el que le dejó su compañero de selección Daniel Muñoz, actual jugador del Crystal Palace del fútbol inglés. “Boooom, merecido mi hermanito”, y el de James Sánchez, excompañero de Díaz en el Junior de Barranquilla, quien señaló: “De cabeza y en final…. Algo aprendiste de mi flaaa. Bendiciones y muchos éxitos más”.

Lo más leído

1. Inteligencia artificial identificó cuál es el negocio más rápido y rentable para alcanzar la riqueza en poco tiempo
2. Un especialista divulga imágenes mientras le aplica inyecciones en la cabeza al presidente Petro: “Todo tiene siempre un propósito”
3. Expresidente Álvaro Uribe Vélez hace importante anuncio sobre la elección del candidato del Centro Democrático a la Presidencia
Contexto: No solo fue el gol: Luis Díaz dejó boquiabierto al Bayern con lujos que quedaron en video

El delantero Harry Kane, gran figura del plante, también destacó el debut goleador de Díaz. “Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él. Creo que se puede ver ya lo que nos aportará”, fueron las palabras del atacante tras la final.

Díaz reveló la petición que le hizo su entrenador

En charla con ESPN, el delantero de la Selección Colombia reveló la petición que le hizo su entrenador en el Bayern Múnich. "Defender siempre, estar dispuesto para ayudar al equipo y facilitar el contraataque. Si defiendes bien, atacas mejor".

Coach Vincent KOMPANY (FC Bayern Munich), Luis DIAZ (FC Bayern Munich), FC Bayern Munich public training session at the Saebener Strasse training ground on August 4, 2025. Bundesliga soccer, 2025/2026 season. (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Luis Díaz a la espalda de su DT, el belga Vincent Kompany | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

“Es un poco lo que me pedía el entrenador”, agregó sobre la táctica para ganarle al Stuttgart.

El guajiro es un jugador de mucho valor en el mercado, con un gran salario, pero esto no supone que esté por encima de las obligaciones que tiene dentro del plantel y la idea de juego que quiere implementar Kompany.

“Lo pude hacer y era un partido intenso, se jugaba mucho por mi banda en la primera mitad y supimos solucionarlo. Se corrió, se metió y logramos dos goles", dijo satisfecho de su trabajo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Francisco Bermúdez fue elegido como nuevo alcalde de Melgar, Tolima

2. Neymar y una imagen pocas veces vista tras histórica humillación con Santos en Brasil

3. El emotivo mensaje del abogado de Miguel Uribe Turbay: “Hoy lo recuerdo con la certeza de que su ejemplo trasciende”

4. María Carolina Hoyos agradece muestras de cariño a Miguel Uribe Turbay en la Carrera de la Solidaridad: “Hace un año te vi correr”

5. Cierran las urnas en Bolivia tras una jornada electoral con incidentes aislados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern Múnch

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.