Primer mensaje de Luis Díaz tras ganar Supercopa de Alemania con Bayern Múnich

Luis Díaz tuvo un debut soñado con el Bayern Múnich. El delantero colombiano fue figura en su primer partido oficial con los teutones, donde marcó su primer gol y ayudó al equipo a conquistar la Supercopa de Alemania, su primer título con los alemanes.

Los dirigidos por Vincent Kompany superaron 2-1 a Stuttgart este sábado, 16 de agosto, en el Mercedes-Benz Arena. El gol del guajiro, conseguido de cabeza, fue destacado por la prensa, quienes aseguraron que esta es una faceta un poco desconocida de Luis Díaz en su forma de juego.

Un día después de conseguir su primer título en suelo alemán, Díaz utilizó su cuenta oficial de Instagram para mandarle un mensaje a los hinchas del Bayern Múnich.

El mensaje dice “The best way to start”, lo que traduce al español “la mejor forma de empezar”. La publicación del colombiano generó todo tipo de reacciones y mensajes, entre los que destaca el que le dejó su compañero de selección Daniel Muñoz, actual jugador del Crystal Palace del fútbol inglés. “Boooom, merecido mi hermanito”, y el de James Sánchez, excompañero de Díaz en el Junior de Barranquilla, quien señaló: “De cabeza y en final…. Algo aprendiste de mi flaaa. Bendiciones y muchos éxitos más”.

El delantero Harry Kane, gran figura del plante, también destacó el debut goleador de Díaz. “Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él. Creo que se puede ver ya lo que nos aportará”, fueron las palabras del atacante tras la final.

Díaz reveló la petición que le hizo su entrenador

En charla con ESPN, el delantero de la Selección Colombia reveló la petición que le hizo su entrenador en el Bayern Múnich. "Defender siempre, estar dispuesto para ayudar al equipo y facilitar el contraataque. Si defiendes bien, atacas mejor".

Luis Díaz a la espalda de su DT, el belga Vincent Kompany | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

“Es un poco lo que me pedía el entrenador”, agregó sobre la táctica para ganarle al Stuttgart.

El guajiro es un jugador de mucho valor en el mercado, con un gran salario, pero esto no supone que esté por encima de las obligaciones que tiene dentro del plantel y la idea de juego que quiere implementar Kompany.