No solo fue el gol: Luis Díaz dejó boquiabierto al Bayern con lujos que quedaron en video

Dos acciones del colombiano fueron destacadas en redes sociales. En una hizo ver mal a un rival del Stuttgart.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

17 de agosto de 2025, 4:53 p. m.
Luis Díaz marcó el gol del título de Supercopa para Bayern Múnich
Luis Díaz marcó el gol del título de Supercopa para Bayern Múnich | Foto: Captura pantalla Sky Sports y AFP

Luis Díaz es sensación por su actuación el sábado, 16 de agosto, con Bayern Múnich de Alemania. En su primer partido oficial, el colombiano marcó, jugó y bailó a sus rivales del Stuttgart en la final de la Supercopa.

Dos imágenes quedaron grabadas, pero solo hasta las últimas horas tomaron más protagonismo tras lo hecho por el guajiro.

Luis Díaz en su primer juego oficial con Bayern Múnich
Luis Díaz en su primer juego oficial con Bayern Múnich | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Se hace referencia a lujos que se inventó el talentoso Lucho ante sus rivales. Uno fue un regate y el otro una bajada de balón de la más alta calidad técnica.

En el mano a mano ante un defensor rival parecía acorralado el cafetero; sin embargo, este puso a su favor la capacidad individual para irse en velocidad.

Un movimiento veloz sobre uno de los costados del campo le bastó para zafarse de la marca e irse en solitario hacia el arco contrario.

Este no fue el único momento protagonizado por Díaz que levantó del asiento a los aficionados del Bayern.

En un instante de la segunda mitad, antes de que se produjera su gol, controló el balón cruzando una de sus piernas por detrás de la otra.

Dicha maniobra ya se le había visto hacerla mientras estaba en Liverpool. Ahora la registró como marca personal en Bayern Múnich.

Contexto: No todo es fácil para Luis Díaz en Bayern Múnich: reveló la exigencia que le hizo su técnico

Estas filigranas realizadas por el sudamericano en Europa lo destacan por encima de los del Viejo Continente, quienes no suelen poner dicho picante a sus maniobras.

A favor del colombiano quedó que no solo fueron jugadas bonitas, pues confirmó el gran momento en el que llegó a suelo alemán con el tanto del título de la Supercopa alemana.

Estreno perfecto de Lucho en Bayern Múnich

Luis Díaz tuvo un debut soñado con la camiseta del Bayern Múnich: facturó para asegurar el triunfo ante el Stuttgart (2-1) y hacerse así con el primer título de la campaña, la Supercopa Franz Beckenbauer de Alemania.

Díaz dedicó su anotación a Diogo Jota, su excompañero en el Liverpool, fallecido el pasado 3 de julio.

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania al imponerse al Stuttgart (2-1).

Luis Díaz se apuntó su primer gol en Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania
Luis Díaz se apuntó su primer gol en Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania | Foto: Captura ESPN y AFP

El volante colombiano Luis Díaz fue una de las grandes figuras del encuentro al convertir el tanto que significó el triunfo bávaro.

El cafetero, que debutó a las órdenes de Vincent Kompany, dedicó el tanto a su excompañero Diogo Jota, fallecido el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico.

Lucho, que fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, puso el 2-0 en el marcador (77) de un potente remate de cabeza a un servicio del alemán Serge Gnabry.

El colombiano llegó así a 83 dianas en el Viejo Continente.

Contexto: Esposa de Luis Díaz reaccionó a su primer gol con el Bayern Múnich; levantó comentarios

Bayern Múnich, por su parte, conquistó el título que marca el inicio de la campaña por undécima ocasión y amplía su hegemonía como el máximo ganador de la Supercopa germana.

“Es un título importante”, destacó el entrenador Vincent Kompany en conferencia de prensa tras el encuentro.

“Empezar (con un campeonato) era nuestro objetivo y lo hemos cumplido. Es un importante primer paso”, afirmó el preparador belga.

*Con información de AFP.

