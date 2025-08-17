No todo es fácil para Luis Díaz en Bayern Múnich: reveló la exigencia que le hizo su técnico

El fútbol cambió y las nuevas dinámicas implican otro tipo de obligaciones para los jugadores a nivel mundial.

Quien quiera estar en la élite deberá saber que no podrá desempeñarse si no cumple trabajos como el revelado recientemente por Luis Díaz.

El guajiro tras su consagración reciente en la Supercopa de Alemania ha dado a conocer el trato que le da su nuevo entrenador, Vincent Kompany.

Luis Díaz a la espalda de su DT, el belga Vincent Kompany | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Este se encuentra está lejos de ser compasivo y, por el contrario, al ver el belga que Lucho es una figura rutilante le pide más.

En declaraciones entregadas a ESPN, el deportista nacional reveló: "Defender siempre, estar dispuesto para ayudar al equipo y facilitar el contraataque. Si defiendes bien, atacas mejor".

“Es un poco lo que me pedía el entrenador”, agregó sobre la táctica para ganarle al Stuttgart.

Díaz es un futbolista de alto valor en el mercado, con gran salario a la interna del Bayern, este no ha sobrepuesto esto por encima de las obligaciones tiene.

“Lo pude hacer y era un partido intenso, se jugaba mucho por mi banda en la primera mitad y supimos solucionarlo. Se corrió, se metió y logramos dos goles", dijo satisfecho de su trabajo.

Con estadísticas en mano se hace evidente que el 7.5 de puntuación dado al colombiano tiene todo el merecimiento.

En lo que respecta al tema defensivo, el guajiro aportó con cuatro recuperaciones de la posesión del balón, así como también arrebató en el último tercio dos veces el balón.

Una foto del jugador que quedó de la final de Supercopa se hizo tendencia, pues en su propia área estuvo haciendo la marca para que no derribaran el arco de su compañero Neuer.

Felicidad por estar en Bayern

Ante el mismo medio de comunicación, Lucho dio sus impresiones tras el primer partido oficial, su primer gol y los días que lleva junto a los bávaros.

"Estar en Bayern es increíble, superespecial. Un club muy grande, desde el primer día se ha sentido la atmósfera, el apoyo de los fans y quienes trabajan en el club", rescató de estar allí.

“Estoy contento y seguiré trabajando de esta manera para seguir mejorando, para tener la confianza y ayudar en lo que pueda”, dijo reafirmando su compromiso.

Confianza absoluta de Kompany

Para el entrenador era cuestión de esperar para que Díaz Marulanda hiciera su primer gol con los de Múnich.

Ante las críticas por tantos cantados en la pretemporada, este no soportó y le lanzó un recado a la prensa alemana.

Vincent Kompany se refirió a los primeros pincelazos de Luis Díaz en el Bayern Múnich | Foto: AFP // Captura FC Bayern

“Espero que mañana demuestre lo bien que ha trabajado con nosotros en sus primeras semanas. La energía que demuestra a diario, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es contagiosa”, apuntaba antes del juego del sábado en entrevista con Sky Sports.

“Nos nutre de esta energía que fue clave para ganar la Bundesliga el año pasado”, agregó el DT.