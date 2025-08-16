Luis Díaz llegó a ser supercampeón de Alemania: su primer gol dio título al Bayern Múnich

Apenas le bastaron 77 minutos oficiales a Luis Díaz para su primera anotación como jugador del Bayern Múnich, y no solo eso, también para el estreno en cuanto a títulos en Alemania.

Con resultado de 1-2 vencieron al Stuttgart, que no logró dominar al cuadro rojo en un partido donde el colombiano salió como la gran figura.

Su cabezazo en el remate del tiempo reglamentario permitió a los de Vincent Kompany alzarse con el trofeo jugado en el MPH Arena, de Stuttgart.

Luis Díaz se apuntó su primer gol en Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania | Foto: Captura ESPN y AFP

Fue para el histórico cuadro rojo el onceavo trofeo de este tipo en Alemania. El más reciente había sido hace tres años (2022).

Ahora el nuevo objetivo del Bayern será ir por la conquista de Bundesliga, pero además a esto le sumará ser protagonista de la Champions League.

En lo corrido de la historia del certamen más importante del Viejo Continente han ganado en seis oportunidades. El más reciente lo pudieron obtener en la campaña 2019/2020.

Así se dio la conquista del Bayern

Bayern de Múnich, vigente campeón de Alemania, consiguió el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de Alemania, al ganar 2-1 este sábado en Stuttgart al equipo local, gracias a tantos de Harry Kane y del recién llegado Luis Díaz.

El atacante colombiano, fichado a finales de julio desde el Liverpool en una operación que ascendió a 75 millones de euros (88 millones de dólares), firmó así su primer gol oficial con su nuevo equipo.

Luis Díaz fue quien certificó el título de Supercopa para Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP

Fue en el minuto 77, para ampliar la cuenta del Bayern después de Kane abriera el marcador en el 18.

En el descuento final, Jamie Leweling (90+3) acortó para el Stuttgart, el campeón de la última Copa de Alemania, pero sin tiempo para una reacción.

El Bayern de Múnich conquistó así por undécima ocasión -un récord- la Supercopa de su país, el torneo que tradicionalmente abre la temporada en Alemania y que llevaba este año por primera vez el nombre de Franz Beckenbauer, la leyenda fallecida en enero de 2024 a los 78 años.

La Bundesliga arrancará el próximo fin de semana y allí el Bayern de Múnich empezará el viernes ante el RB Leipzig, que este sábado derrotó 4-2 al modesto Sandhausen (4ª división) en la primera ronda -treintaidosavos de final- de la Copa de Alemania.

Cumpliendo a su palabra

Desde que llegó Lucho en sus declaraciones le dio a entender a su nueva afición que les daría “lo mejor de mí para ser campeones”.

“Quiero lograr todos mis objetivos trazados, que es ser campeón de Bundesliga y todos los trofeos que disputemos. Ojalá podamos conseguirlo”, se trazaba antes de Supercopa, Bundesliga y Champions League.

En Colombia celebraron su participación con gol en el partido de este 16 de agosto.

Carlos Antonio Vélez no se guardó su reacción, misma que puso en la cuenta personal de X: “Así son los verdaderos jugadores diferentes! Aparecen en los partidos importantes… pagó la cuota inicial! Notable!“, resaltó.