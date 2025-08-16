Vincent Kompany toma decisión oficial con Luis Díaz para Supercopa de Alemania

Se disputa la Supercopa de Alemania este sábado, 16 de agosto, entre el Bayern Múnich (campeón de la Bundesliga) y el Stuttgart (campeón de la Copa de Alemania), en el estadio Mercedes-Benz Arena. Este es el primer título de la temporada; además, es el partido que abre de manera oficial la temporada del fútbol alemán.

Una de las grandes dudas para este importante compromiso es la presencia de Luis Díaz desde el arranque del encuentro o si iniciará en el banquillo de suplentes.

A poco menos de una hora de que comience este compromiso, el entrenador Vincent Kompany reveló la lista de jugadores que comenzarán en el XI de este encuentro ante el Stuttgart.

El colombiano Díaz arrancará como titular en el Bayern Múnich para enfrentar a Stuttgart por la Supercopa de Alemania.

Este es el equipo que mandó Kompany al terreno de juego: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane.

Alineación de Stuttgart: Fabian Bredlow; Jeff Chabot, Luca Jaquez, Maximilian Mittelstädt, Josha Vagnoman; Deniz Undav, Angelo Stiller, Atakan Karazor, Nick Woltemade, Chris Führich; Jamie Leweling.

La promesa de Díaz a los hinchas del Liverpool

Previo al duelo que abre la temporada para el Bayern Múnich, algunos jugadores del plantel participaron de una actividad que consistía en preguntas y respuestas con el canal del equipo teutón. El delantero de la tricolor participó en este divertido juego.

En medio de esta actividad, al extremo exjugador del Liverpool, le propusieron que dijera una promesa u objetivo a cumplir a los hinchas del equipo pensando en esta temporada que está por iniciar. Ante el cuestionamiento, Díaz no dudó y lanzó una respuesta que dejó ilusionados a todos los hinchas del equipo. “Les daré lo mejor de mí para ser campeones”.

Luis Díaz soltó promesa que ilusiona a los hinchas del Bayern. | Foto: Getty Images via AFP

Asimismo, el guajiro aprovechó esta divertida actividad para hablar de sus expectativas, tanto personales como grupales, para su primera temporada con el equipo teutón. El delantero señaló que su objetivo es el de ayudar al equipo a competir y ganar todos los torneos que disputarán esta temporada.