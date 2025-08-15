Suscribirse

Deportes

Tras salida de Luis Díaz, Liverpool vuelve a agitar el mercado: es oficial nuevo fichaje

Liverpool hará todo lo posible por defender el título de la Premier League.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025, 6:22 p. m.
Compañero de Luis Díaz en Liverpool estaría muy cerca de llegar a la liga saudí.
Liverpool hace nuevo anuncio. | Foto: Getty Images

Tras la salida del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, que fue vendido al Bayern Múnich de Alemania, Liverpool de Inglaterra volvió a agitar el mercado de fichajes.

El equipo, que es dirigido por el neerlandés Arne Slot, hace apenas unos minutos, oficializó la llegada del defensa central de origen italiano Giovanni Leoni, de 18 años, quien estaba en Parma.

“El joven de 18 años se une a los campeones de la Premier League después de pasar un examen médico y acordar un contrato a largo plazo en el Centro de Entrenamiento AXA hoy”, comunicó el club.

“Leoni disfrutó de un período revelador en la máxima categoría de Italia durante su única temporada con el Parma de la Serie A en 2024-25, haciendo 17 apariciones y anotando un gol”, añadió.

Lo más leído

1. Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución
2. Por escándalo de Carlos Ramón González con la UNGRD y Nicaragua, proponen que Petro saque del Palacio de Nariño la espada de Bolívar
3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
Contexto: Alzan la voz sobre Luis Díaz y Liverpool por lo que pasó en Inglaterra: “Es un golpe bajo”

Liverpool, que perdió la Community Shield hace algunos días con Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, está obligado, por el plantel que está terminando de armar, a ganar esta nueva edición de la Premier League.

Leoni había hecho su debut profesional absoluto con Padua en marzo de 2023, hito que se produjo apenas tres meses después de cumplir 16 años. Pasó la segunda mitad de la temporada 2023-24 cedido en la Sampdoria de la Serie B, disputando una docena de partidos y anotando un gol, antes de que el Parma se apresurara a ficharlo de forma permanente el verano pasado”, añadió la institución.

Liverpool, además de no contar con Luis Díaz, ya no tienen en sus filas al centro delantero uruguayo Darwin Núñez, quien se marchó hace unos días a la Liga de Arabia Saudita.

“Nacido en Roma, este central de 1,93 m también ha representado a Italia a nivel internacional juvenil, disputando siete partidos con la selección sub-19 de su país hasta la fecha. Usará la camiseta número 15 en el Liverpool”, sentenció la escuadra sobre su nuevo fichaje.

El mismo Giovanni Leoni se pronunció con una rotunda felicidad por dar el salto a un equipo tan importante en Inglaterra y a nivel mundial. No escondió su alegría por el interés del equipo de la ciudad de The Beatles.

Estoy muy feliz de estar aquí. Es una sensación increíble y un honor estar aquí”, expresó el joven jugador, ante los micrófonos del equipo de comunicaciones del Liverpool.

“Sí, mucha emoción. Me siento muy honrado. Me alegré mucho de que el Liverpool se interesara. Cuando vi esto, pensé: ¡Guau, qué locura! Estoy muy contento", terminó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo pidió a figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: revelación sobre negocio con Al Nassr

2. Siguen llorando a Luis Díaz en Liverpool: “Se me cae una lágrima”, confesó referente del club

3. Gobierno entregó proyectos para mejorar el acceso al agua en La Guajira. Estas son las comunidades beneficiadas

4. ¿Huracán Erin pasará por Colombia?: Gestión del Riesgo responde

5. María Carolina Hoyos Turbay habló de su dolor tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “No estoy dispuesta a pelear con Dios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazLiverpool F.C.InglaterraPremier Leaguemercado de fichajesEuropaBayern Múnich

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.