Tras salida de Luis Díaz, Liverpool vuelve a agitar el mercado: es oficial nuevo fichaje

Tras la salida del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz, que fue vendido al Bayern Múnich de Alemania, Liverpool de Inglaterra volvió a agitar el mercado de fichajes.

El equipo, que es dirigido por el neerlandés Arne Slot, hace apenas unos minutos, oficializó la llegada del defensa central de origen italiano Giovanni Leoni, de 18 años, quien estaba en Parma.

Leoni at Liverpool 📸🔴 pic.twitter.com/3XwweETLRM — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

“El joven de 18 años se une a los campeones de la Premier League después de pasar un examen médico y acordar un contrato a largo plazo en el Centro de Entrenamiento AXA hoy”, comunicó el club.

“Leoni disfrutó de un período revelador en la máxima categoría de Italia durante su única temporada con el Parma de la Serie A en 2024-25, haciendo 17 apariciones y anotando un gol”, añadió.

Liverpool, que perdió la Community Shield hace algunos días con Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, está obligado, por el plantel que está terminando de armar, a ganar esta nueva edición de la Premier League.

“Leoni había hecho su debut profesional absoluto con Padua en marzo de 2023, hito que se produjo apenas tres meses después de cumplir 16 años. Pasó la segunda mitad de la temporada 2023-24 cedido en la Sampdoria de la Serie B, disputando una docena de partidos y anotando un gol, antes de que el Parma se apresurara a ficharlo de forma permanente el verano pasado”, añadió la institución.

Giovanni Leoni is a Red. pic.twitter.com/xMXH9fXnVp — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Liverpool, además de no contar con Luis Díaz, ya no tienen en sus filas al centro delantero uruguayo Darwin Núñez, quien se marchó hace unos días a la Liga de Arabia Saudita.

“Nacido en Roma, este central de 1,93 m también ha representado a Italia a nivel internacional juvenil, disputando siete partidos con la selección sub-19 de su país hasta la fecha. Usará la camiseta número 15 en el Liverpool”, sentenció la escuadra sobre su nuevo fichaje.

"I want to improve a lot with my new teammates in training and after on the pitch, in the Premier League and the Champions League."



Watch Giovanni Leoni's first interview as a Liverpool player on All Red video 💻 — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

El mismo Giovanni Leoni se pronunció con una rotunda felicidad por dar el salto a un equipo tan importante en Inglaterra y a nivel mundial. No escondió su alegría por el interés del equipo de la ciudad de The Beatles.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Es una sensación increíble y un honor estar aquí”, expresó el joven jugador, ante los micrófonos del equipo de comunicaciones del Liverpool.