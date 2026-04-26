Así rotará el pico y placa en Cali este lunes 27 de abril: atento a los cambios

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali informó que la medida del pico y placa iniciaría a implementarse el 5 de enero de 2026 y se extendería hasta el 30 de junio de este año.

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La restricción vehicular tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, y aplicará solamente para vehículos particulares. Durante fines de semana y festivos, los conductores se podrán movilizar libremente.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

Pico y placa en Cali el lunes 27 de abril

Este lunes, la medida indica que los vehículos particulares con placas que terminen en 1 y 2 no podrán circular en el horario de la restricción. Es decir, que los carros con placas que finalicen en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin límites.

Las multas por incumplir el pico y placa en la ciudad de Cali corresponden a medio salario mínimo. La tasa de congestión tiene un valor diario de 121.000, mensual de 480.000 y semestral de 2.920.000.

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Vehículos exentos