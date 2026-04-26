Fuertes lluvias en Cundinamarca dejan emergencias en La Calera: hay viviendas afectadas

Las fuertes lluvias de las últimas horas en Bogotá y municipios de Cundinamarca dejan afectaciones en La Calera. Las precipitaciones, que iniciaron en la tarde de este domingo, 26 de abril, causaron inundaciones en las vías principales del municipio.

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La Alcaldía del municipio publicó un comunicado en redes sociales, en el que informó que los organismos de emergencia están atendiendo la situación.

La inundación de la avenida principal está siendo gestionada por la Secretaría de Transporte, que hace actividades para facilitar la movilidad de la zona e implementó una medida de contraflujo. Los encharcamientos del sector de Las Arepas están controlados en estos momentos.

Además de las vías, se reportan tres viviendas afectadas por inundaciones. Unidades del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Gestión del Riesgo están en el territorio, trabajando para atender la emergencia.

“La Administración Municipal hace un llamado a la comunidad a mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier situación de emergencia a las líneas oficiales”, señaló la Alcaldía.

Las autoridades realizan labores de acompañamiento a las familias afectadas. Por ahora, señalan que continuarán monitoreando las condiciones climáticas.

Lluvias en Bogotá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) informó que en estos momentos se registran lluvias en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén.

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Debido a esto, se presentan inundaciones en la carrera Séptima con calle 194, norte de la ciudad. Así lo informó la Secretaría de Movilidad, que recomendó a los conductores tener cuidado y estar atentos a la señalización de las vías.