Grave accidente en la avenida El Dorado, en Bogotá, deja una persona muerta: esto reportan

Un grave accidente de tránsito se presentó esta mañana de viernes, 24 de abril, en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 85D, sentido oriente-occidente, dejando una persona fallecida.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el accidente se presentó entre dos motocicletas.

Tras lo anterior, reportan cierres viales en la zona, por lo que piden a los conductores tomar vías alternas.

“Grupo de criminalística realiza labores de investigación por siniestro vial con fatalidad en la av. El Dorado (calle 26) con carrera 85D, sentido oriente-occidente. Rutas alternas: av. Esperanza y av. Mutis”, indicaron desde Movilidad.

Ahora, serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de ese accidente que deja una persona fallecida en la capital del país.

#GestiónDelTráfico



[09:48 a.m.] #MovilidadAhora | Grupo de criminalística realiza labores de investigación por siniestro vial con fatalidad en la Av. El Dorado (Calle 26) con Carrera 85D, sentido oriente - occidente.



⭕️Rutas alternas: Av. Esperanza y Av. Mutis. https://t.co/PHN1wcbSIj pic.twitter.com/3IIlwwnBPm — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 24, 2026

Un reciente reporte entregado por la Secretaría de Movilidad indicó que, desde el primero de enero hasta el 5 de abril de este año, fallecieron 162 personas en accidentes en las vías de la capital.

Según dicha cifra, ello representó un aumento del 13 % frente al mismo periodo de 2025, cuando murieron 18 personas menos en las mismas circunstancias.

A propósito, las principales víctimas son los conductores de motos, que componen un 44 % de todos los fallecimientos registrados en lo que va de 2026. Les siguen los peatones, que son un 38 %, los ciclistas con un 14 % y los usuarios de vehículos de cuatro ruedas o más con un 4 %.

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Esas cifras también revelaron que los peatones más afectados son los adultos mayores, lo que evidenció que las personas en estado de vulnerabilidad tienen una mayor probabilidad de ser víctimas en accidentes fatales.

La Secretaría de Movilidad, a su vez, encontró que la mayoría de las fatalidades ocurren los días martes y miércoles. Un 15 % de ellas tuvo lugar entre las 10 de la noche y las 12 de la madrugada.