Trágico accidente en Bogotá: Policía se resbaló de su moto y camión lo mató tras atropellarlo

Un grave accidente de tránsito se presentó en horas de la noche de este lunes, 20 de abril, en la ciudad de Bogotá y dejó, lamentablemente, a un policía muerto.

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El hecho ocurrió pasadas las 10:00 p.m. específicamente en la avenida Boyacá con calle 7c, en inmediaciones del barrio Castilla, ubicado en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con los primeros reportes, el uniformado se desplazaba en una motocicleta y, al parecer, había una mancha de aceite en la vía, situación que llevó a que perdiera el control del vehículo y cayera al pavimento.

Justo en ese momento, un camión iba pasando por la zona, el conductor no alcanzó a frenar y terminó arrollando al agente, quien perdió la vida en el sitio.

En algunas imágenes que comenzaron a circular por las redes sociales se observa el cuerpo del policía tirado en el suelo, lo que llevó a que se complicara la movilidad en esta zona de la capital del país.

Hasta el punto arribó un grupo de criminalística para realizar el respectivo levantamiento del cadáver e inició las primeras labores de investigación del hecho, las cuales se extendieron por algunas horas.

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Por el momento, se desconocen mayores detalles del accidente de tránsito y no se ha informado la identidad de la víctima fatal. Por lo mismo, se espera que con el pasar de las horas se amplíe la información referente a este caso.

Según datos oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte al 28 de febrero de 2026 en Bogotá murieron 1.393 personas en accidentes de tránsito, lo que representa un incremento del 17% en comparación con el mismo periodo del 2025.

Por lo mismo, las autoridades de tránsito le han hecho un llamado recuerrente a los conductores para que extremen las medidas de seguridad y respeten las normas, ya que esto ayudará a reducir la probabilidad de cualquier siniestro.