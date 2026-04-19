Accidente en Bogotá deja una persona muerta esta mañana de domingo 19 de abril: esto reportan

Los accidentes de tránsito en Bogotá siguen cobrando vidas en la capital del país. Desde la Secretaría de Movilidad reportaron esta mañana de domingo 19 de abril un grave siniestro vial en la Av. Boyacá con Av. Chile (Calle 72), sentido norte-sur, localidad de Engativá.

En el accidente resultaron involucrados un taxi y un motociclista, muriendo este último en el lugar de los hechos.

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Luego, siendo las 8:15 a. m., desde la Secretaría de Movilidad informaron que habían finalizado las labores de investigación por parte de criminalística y se habilitaba nuevamente la movilidad por este importante corredor vial de la ciudad.

En las últimas horas también murió un ciclista en la Autopista Norte con calle 218, en sentido norte-sur, luego de ser arrollado por un camión. Ese hecho se presentó en horas de la noche de este sábado, 18 de abril.

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Un reciente reporte entregado por la Secretaría de Movilidad indicó que que, desde el primero de enero hasta el 5 de abril de este año, habían fallecido 162 personas en accidentes en las vías de la capital.

Según dicha cifra, ello representó un aumento del 13 % frente al mismo periodo de 2025, cuando murieron 18 personas menos en las mismas circunstancias.

A propósito, las principales víctimas son los conductores de motos, que componen un 44 % de todos los fallecimientos registrados en lo que va de 2026. Le siguen los peatones, que son un 38 %, los ciclistas con un 14 % y los usuarios de vehículos de cuatro ruedas o más con un 4 %.

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Esas cifras también revelaron que los peatones más afectados son los adultos mayores, lo que evidenció que las personas en estado de vulnerabilidad tienen una mayor probabilidad de ser víctimas en accidentes fatales.

La Secretaría de Movilidad a su vez encontró que la mayoría de las fatalidades ocurren los días martes y miércoles. Un 15 % de ellas tuvo lugar entre las 10:00 de la noche y las 12:00 de la madrugada.