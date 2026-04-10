Grave accidente de tránsito en Bogotá deja dos muertos: así ocurrió todo

Un grave accidente se registró este viernes 10 de abril en carrera 50 con av. Esperanza, sentido norte - sur, localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

El accidente involucró a un ciclista y un motociclista. Información preliminar da cuenta de que dos personas murieron en este siniestro vial, cerca a la Embajada de los Estados Unidos y el búnker de la Fiscalía General de la Nación.

Tras el fuerte accidente, el motociclista murió en el lugar, mientras que al ciclista lo alcanzaron a trasladar a un centro hospitalario cercano, donde falleció.

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En un video que circula en las redes sociales y que este medio se abstiene a publicarlo por respeto a los familiares de los fallecidos, un testigo asegura que al motociclista se le habría atravesado en la vía el ciclista.

Sin embargo, serán las autoridades de Tránsito, apoyados en las cámaras de seguridad del sector, quienes establecerán las causas puntuales de este accidente que enluta a dos familias en la capital del país.

Tras ese siniestro vial, hubo congestión vial debido a algunos cierres preventivos.

Sin embargo, siendo las 8:40 a. m., desde la Secretaría de Movilidad informaron que habían finalizado las labores de investigación en el lugar, aunque aún hay congestión vial en la zona.

Recientemente, el pasado miércoles 8 de abril, otro grave accidente de tránsito se registró en la localidad de Teusaquillo, en el que estuvieron involucradas dos motocicletas.

Debido al choque entre estas dos motos en la diagonal 60, con carrera 21, sentido oriente-occidente, una persona falleció en el lugar.

Reiteradamente, las autoridades del país han pedido a los conductores manejar con prudencia, evitar el exceso de velocidad y respetar las señales de tránsito para evitar tragedias como las reportadas anteriormente en Bogotá.