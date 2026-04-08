Identifican a las seis personas que murieron en terrible accidente en la vía Bogotá-Ibagué: estos son los nombres

Un terrible accidente de tránsito se registró en la madrugada de este martes, 7 de abril, dejando como saldo seis personas muertas y más de 20 heridas. El hecho se presentó en la vía Bogotá-Ibagué y tiene como protagonista a un bus de la empresa Coomotor.

Hipótesis del volcamiento de bus en Ibagué; Policía da posible explicación del hecho

El vehículo cubría la ruta Medellín-Florencia, pero a la altura de la de la glorieta de Payandé, en el kilómetro 13+400, se salió de la calzada y terminó volcándose en una zona boscosa.

Al parecer, según las primeras hipótesis, el hecho se produjo debido a que el conductor habría perdido el control en una curva cuando iba con exceso de velocidad, aunque las investigaciones se están adelantando.

Lo cierto es que producto de esto seis personas perdieron la vida, cinco de ellas en el sitio y una más después de ser llevada a un centro médico. En total, viajaban 27 pasajeros, el resto quedaron heridos y muchos de ellos de gravedad.

Así fue como terminó el bus después de que se volcara. Foto: Caracol Radio / Ecos del Combeima / Montaje: Semana

Mientras que las pesquisas avanzan, en las últimas horas se confirmaron las identidades de las víctimas fatales y algunos detalles de estas, quienes ahora tendrán que ser despedidos por sus seres queridos.

Una de las personas muertas responde al nombre de Sara Salcedo Vergara, quien era oriunda del departamento del Caquetá y, según medios locales, era una reconocida lideresa social en San Vicente del Caguán. Al parecer, viajaba para encontrarse con su familia.

Leydy Yuliet Barragán Leiva es otra de las víctimas fatales y también era del Caquetá. Esta mujer tenía 23 años y viajaba con su hermana, quien resultó herida y se encuentra en un centro médico.

Tragedia en la vía Ibagué–Bogotá: Policía confirma seis muertos tras el volcamiento de un bus con pasajeros este martes

Otro de los fallecidos es Sandro Antonio Reyes Rentería, quien nació en el Meta y era profesor de un colegio en el municipio de Puerto Rico. De hecho, la Alcaldía emitió un comunicado expresando sus condolencias.

Jair Medina Prieto también perdió la vida en este accidente de tránsito, su deceso se produjo en el sitio en el que ocurrió todo.

María Alejandra Vega fue otra de las víctimas fatales, tenía 30 años y viajaba con sus dos hijas menores de edad en el bus. Afortunadamente, las dos pequeñas sufrieron solamente algunas lesiones.

El automotor transportaba 27 personas. Foto: Tomada de BluRadio

La última persona fallecida, que murió en la clínica Asotrauma de Ibagué, se llama Leonor Zapata Torres, vivía en el Huila y venía como pasajera en el vehículo.

Por el momento, las investigaciones se encuentran en curso con el objetivo de esclarecer todo lo que rodea a este siniestro que, nuevamente, genera luto en el país.