Hipótesis del volcamiento de bus en Ibagué; Policía da posible explicación del hecho

En la madrugada de este martes, 7 de abril, un bus de la empresa Coomotor sufrió un accidente fatal en la vía Ibagué-Bogotá, mientras cubría la ruta entre Medellín y Florencia. Hasta el momento, el balance oficial es de seis fallecidos y más de 20 heridos.

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El siniestro se registró a la altura de la glorieta de Payandé, cuando un bus intermunicipal que transportaba 27 pasajeros se salió de la vía y terminó volcado a un costado de la carretera. Tras el accidente, organismos de emergencia acudieron al lugar para atender a los lesionados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales en Ibagué.

La Dirección de Tránsito y Transporte desplegó un equipo robusto en el punto del accidente con el fin de dar respuesta al siniestro vial. Tres laboratorios de criminalística se dispusieron para el operativo, dos regionales y uno enviado desde la capital, junto a especialistas en reconstrucción de accidentes de tránsito.

Bus volcó en la madrugada con 27 pasajeros adentro, la cifra de fallecidos asciende a 6, según información oficial. Foto: Caracol Radio / Ecos del Combeima / Montaje: Semana

Respecto a las causas del siniestro, el Coronel Jair Alonso Parra Archila informó sobre las líneas de investigación que se manejan hasta el momento: “Tenemos como hipótesis principal la pérdida de control del vehículo y de hipótesis contribuyente el posible exceso de velocidad crítica ante una curva”.

“Es importante resaltar que aproximadamente a 500 metros a un kilómetro previo al lugar del hecho encontramos una buena señalización (...) Advertencias de velocidad límite de 60 km/h mucho antes de la curva y al llegar a la curva una advertencia de 40 km/h como límite”, manifestó el Coronel.

“Igualmente se encontraban advertencias que proyectaban una intersección vial, refiriéndose a la glorieta donde nos encontramos. Igualmente, se advertía la presencia de rampas de frenado. Todo esto de manera preventiva y para alertar a los conductores de cualquier situación que se pudiese llegar a presentar”, complementó.

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Parra y las autoridades de Ibagué recordaron la necesidad de respetar la señalización de las vías y el seguimiento de las normas en las vías:

“Hacemos una vez más el llamado a los diferentes actores viales para que respeten las señales de tránsito, acaten las normas para poder llevar a cabo una conducción segura y preventiva de un vehículo, a no usar el celular, a respetar los límites de velocidad en las diferentes vías nacionales del país y a lo más importante, a que seamos conscientes de que son familias las que transportamos, ya sea en vehículos particulares, en vehículos de transporte pasajeros o en vehículos de transporte de carga. La responsabilidad no es solo nuestra seguridad personal, sino también la de los demás actores viales”.

Por su parte, la empresa prestadora de servicios de transporte emitió un comunicado donde exponía sus condolencias con las víctimas y su compromiso con las autoridades para efectuar las labores de rescate e investigación.