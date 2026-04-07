Durante los últimos días, Colombia ha enfrentado una serie de accidentes de tránsito que han terminado en tragedia en distintas regiones, lo que ha puesto nuevamente en el foco la seguridad vial. Estos hechos han enlutado a múltiples familias a lo largo del país y lastimosamente, tras culminar la Semana Santa se presentó otro hecho con saldo fatal.

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Se confirmó que un bus intermunicipal que cubría la ruta hacia Florencia se volcó en la vía que conecta a Ibagué con Bogotá, dejando al menos cinco personas muertas y decenas de heridos. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes.

El siniestro ya le arrebató la vida a sierte personas y decenas de heridos reciben atención médica. Foto: Tomada de Caracol Radio

El accidente se registró a la altura de la glorieta de Payandé, en el corredor vial entre ambas ciudades. De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el vehículo se salió de la calzada y terminó volcado a un costado de la vía.

Las autoridades indicaron que en el bus se movilizaban 27 pasajeros. Tras el siniestro, los organismos de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales en la ciudad de Ibagué.

Las autoridades presentes en el lugar de los hechos confirmaron el balance inicial de víctimas mortales, que asciende, en el último reporte, a cinco personas, y señalaron que los equipos de socorro trabajaron de manera coordinada para la atención de la emergencia. Asimismo, se informó que aún se adelantan labores para identificar a las personas fallecidas y establecer las causas del accidente.

De acuerdo con el reporte más reciente, dos personas fallecieron posteriormente en la clínica Asotrauma en la ciudad de Ibagué. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número total de lesionados, mientras continúan las labores de atención en el lugar.

El automotor transportaba 27 personas. Hasta el momento, las autoridades de tránsito avanzan en las investigaciones. Foto: Tomada de BluRadio

Como consecuencia del siniestro, la vía presentó afectaciones en la movilidad, incluyendo cierres en el sentido hacia Bogotá mientras se realizaban las labores de levantamiento y retiro del vehículo. Por esta razón, la entidad recomienda a los usuarios viales tomar rutas alternas, como la antigua salida por Picaleña–Buenos Aires, con el fin de evitar congestiones.

Según explicó Luna Montoya, líder de emergencias de El Espinal, el siniestro se produjo luego de que el vehículo perdiera el control al salir de Ibagué. El choque hizo que el bus terminara volcado contra un árbol.

Por su parte, Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, reiteró el llamado a la prudencia en las vías y a conducir con precaución para prevenir este tipo de tragedias que se han presentado de forma recurrente en el último mes en las vías de Colombia.