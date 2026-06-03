Fuerte accidente en la avenida Boyacá con avenida Mutis, en Bogotá: esto reportan

Un grave accidente de tránsito se presentó esta mañana de miércoles, 3 de junio, en la avenida Boyacá con avenida Mutis, sentido sur-norte, localidad de Engativá, en Bogotá.

En el accidente resultó involucrado un carro que, por circunstancias que se desconocen, terminó volcado en plena vía.

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Por el momento, se desconoce si hay lesionados. Lo anterior genera un trancón en la zona, por lo que recomiendan a los conductores tomar vías alternas.

“Se mantiene la afectación vial en la av. Boyacá con av. Mutis, sentido sur-norte, por el volcamiento de un vehículo. Si transita por la zona, tomar como rutas alternas la calle 26 (av. El Dorado) y la av. Cali. Unidades del Grupo Guía apoyan la regulación del tráfico para facilitar la movilidad. Conduce con precaución y sigue las indicaciones en el corredor”, informaron desde el Distrito.

Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá han reportado otros incidentes, entre estos, accidentes de tránsito.

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“Novedad en vía por automóvil varado en la localidad de Suba, av. Suba con av. Boyacá, sentido oriente-occidente; siniestro vial entre automóvil y motociclista en la localidad de Suba, av. Boyacá con calle 168, sentido norte-sur. Novedad en vía por volcamiento de camión en la localidad de Suba, calle 170 con carrera 76, sentido oriente-occidente; Continúa manifestación en la carrera 90 con calle 152 y genera afectación en la movilidad del sector; alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80, debido a carrera ciclísitica que afecta el tiempo de recorrido de los viajeros en la salida de la ciudad. Falla semafórica en la av. Boyacá con calle 12B, sentido sur-norte; siniestro vial entre camioneta y automóvil en la localidad de Usaquén, Autonorte con calle 128B, sentido norte-sur”, han reportado desde la Secretaría de Movilidad, esta mañana de miércoles 3 de junio.