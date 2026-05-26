Revelan identidad de hombre que murió tras grave accidente en la vía Briceño-Chía, en Cundinamarca

Este lunes, 25 de mayo, se presentó un grave accidente de tránsito en la vía Briceño-Chía, a la altura del Parque Sopó, en Cundinamarca.

En el siniestro vial resultó involucrada una camioneta de marca Renault Duster que chocó contra un puente peatonal. Tras el fuerte impacto, un hombre que iba de copiloto murió, mientras que la conductora del mismo resultó gravemente herida, siendo remitida de urgencia a la Clínica Universidad de La Sabana.

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Transcurridas pocas horas, se conoció la identidad del hombre que murió instantáneamente. Se trata de Diego Fernando Nieto Guevara, según lo indicado por Bomberos de Sopó, quienes atendieron la emergencia.

Precisamente, desde Bomberos de Sopó emitieron un breve comunicado en el que lamentaron la muerte de Guevara.

“En la tarde de hoy, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó atendieron un accidente de tránsito ocurrido a la altura del Parque Sopó. Lamentablemente, en el lugar de los hechos perdió la vida el señor Diego Fernando Nieto Guevara, y una ciudadana resultó gravemente herida, siendo atendida y trasladada para recibir atención médica especializada. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la persona fallecida, elevando una oración por su eterno descanso y por la pronta recuperación de la persona lesionada”, indicaron puntualmente desde los Bomberos de Sopó.

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Tras el fatal accidente, las autoridades dieron apertura a una investigación para establecer si el carro presentó alguna falla mecánica o se trató de un error humano.

Vale destacar que la Policía de Carreteras recomienda que, siempre que se emprenda un viaje, los conductores inicien los desplazamientos con tiempo; “que se haga una revisión previa técnico-mecánica del vehículo; conducir sobrio y descansado; mantener cerradas las puertas con seguro y llevar los vidrios arriba mientras el vehículo va andando; y llevar el equipo completo de carreteras”.