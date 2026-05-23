Accidente en el Club El Nogal: carro cayó desde un parqueadero, esto es lo que se sabe

Momentos de tensión se vivieron en el sector del Club El Nogal, en el norte de Bogotá, tras un accidente que dejó atónitos a residentes, visitantes y transeúntes de la zona. De acuerdo con los primeros reportes conocidos, un automóvil cayó desde el segundo piso de una estructura de parqueaderos y terminó volcado sobre una zona peatonal contigua al edificio.

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Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el vehículo completamente volteado entre jardines y mobiliario exterior del club, mientras varias personas observaban la escena con asombro. El fuerte estruendo provocado por el impacto alertó a quienes se encontraban cerca del lugar y generó momentos de incertidumbre sobre las posibles consecuencias del accidente.

Según primeras versiones, el automóvil se precipitó desde la estructura del parqueadero por causas que todavía son materia de investigación. La caída provocó daños en elementos del entorno y obligó a la movilización de personal de emergencia para atender la situación y verificar si había ocupantes y su estado.

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El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales debido a lo inusual de la emergencia y a las impactantes imágenes que dejaron ver cómo el vehículo terminó completamente invertido tras caer desde el segundo nivel de la edificación.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que una persona quedó atrapada dentro del vehículo tras la caída ocurrida en la carrera Séptima con calle 78, sector donde se encuentra el Club El Nogal. Los organismos de emergencia realizaron las labores de rescate y brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien posteriormente fue entregada a una ambulancia para su traslado. Entretanto, las autoridades adelantaron el aseguramiento de la zona mientras se investigan las causas del accidente.

Por su parte, el Club El Nogal informó a través de un comunicado dirigido a sus socios que la emergencia estaba siendo atendida de manera coordinada junto con los organismos de apoyo y las autoridades competentes.

La institución también señaló que uno de los carriles de acceso vehicular por la carrera Séptima fue suspendido temporalmente para facilitar las labores de atención y evaluación del incidente. Hasta el momento no se conocen las causas exactas que provocaron la caída del automóvil desde la estructura del parqueadero, por lo que las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si se trató de una falla mecánica, un error humano u otra circunstancia aún por determinar.