MinSalud ya definió cuál es la cobertura de servicios de salud con cargo al Soat

El Ministerio de Salud acabó de publicar un comunicado en el cual definió la cobertura de servicios de salud con cargo al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Allí indicó que, por medio del Decreto 2497 que expidió junto al Ministerio de Hacienda, quedó establecido el rango diferencial por riesgo del Soat. Esto equivale a casi el 50 % del precio final vigente al 14 de diciembre del 2022.

“El acto administrativo, a través del cual se busca reducir la evasión en la adquisición del Soat, señala que, tratándose del rango diferencial por riesgo, los servicios de salud que superen los 300 salarios mínimos legales diarios vigentes y hasta 800 salarios mínimos legales diarios vigentes, serán reconocidos por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres)”, explicó el Ministerio de Salud a través del comunicado.

Esa cartera ministerial, además, advirtió que la cobertura de los servicios de salud que se mencionan en el decreto solo se aplicará para las pólizas del Soat que corresponden a las categorías de vehículos que hacen parte del rango diferencial por riesgo expedida en la medida.

“La disposición indica que las coberturas y cuantías señaladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no se modifican. Asimismo, que la Superintendencia Financiera de Colombia calculará la tarifa máxima legal del Soat observando los principios de equidad, suficiencia y moderación abordados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”, puntualizó el Ministerio de Salud.

¿Cómo será la financiación?

Uno de los temas que más polémica han generado es la forma de financiación de las nuevas tarifas del Soat, pues algunos críticos del Gobierno nacional han señalado que no deben seguir cargándole gastos a los recursos del sistema de salud.

Al respecto, el Ministerio de Salud señaló que las medidas que se tomaron por medio del decreto serán financiadas “con la transferencia que del Presupuesto General de la Nación se apropie para el cierre del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- administrado por la Adres conforme a las disponibilidades presupuestales”.

También indicaron que el monto para cubrir los servicios de salud prestados a las víctimas de accidente de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, incidentes terroristas u otros eventos dentro de la norma será asumido por la compañía aseguradora del Soat o por la administradora de los recursos del sistema de salud.

¿Cuándo responden las aseguradoras y las EPS?

Y aclararon que a las aseguradoras les corresponderá responder cuando los servicios se presten como consecuencia de un accidente de tránsito en el cual el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del Soat en un valor máximo de 800 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Esas aseguradoras también tendrán a cargo la cobertura de los servicios que se presten como consecuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del Soat, en tanto cumpla con los requisitos establecidos en las normas.

“En los casos de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos asegurados, cada entidad aseguradora correrá con el importe de las indemnizaciones a los ocupantes de aquél que tenga asegurado. En el caso de terceros no ocupantes se podrá formular la reclamación a cualquiera de las aseguradoras”, agregó el Ministerio de Salud.

Mientras tanto, también señalaron que siempre que un accidente tenga la participación de dos o más vehículos automotores y entre ellos haya asegurados y no asegurados o no identificados, las aseguradoras responderán por los vehículos asegurados. Pero los pagos de los servicios de salud, las indemnizaciones y los gastos de los ocupantes de los vehículos no asegurados o no identificados y el pago a los terceros estarán a cargo de la Adres.

A su vez, el Ministerio de Salud indicó que la nueva medida “prevé que la Adres cubrirá los servicios prestados como consecuencia de un accidente de tránsito en el cual el vehículo involucrado no se encuentre identificado o no esté asegurado con el Soat, en un valor máximo de 800 salarios mínimos legales diarios vigentes”.

La Adres también tendrá que cubrir todos los servicios de salud cuando cuesten más de 300 salarios mínimos legales diarios vigentes, siempre y cuando se trate de un accidente de tránsito en el cual el vehículo tenga la póliza del Soat y esté dentro de los requisitos de riesgo.

Asimismo, las EPS o las administradoras de régimen especial de las víctimas tendrán a su cargo los costos de los servicios de salud que excedan los topes de cobertura que quedaron establecidos en la norma. Si se trata de un accidente en un contexto laboral, entrará a responder la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

“El decreto indica que la población no afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, una vez superados los topes, tendrá derecho a la atención en salud en instituciones prestadoras de servicios en salud públicas o privadas”, indicó la cartera de salud.

Habrá descuento del 10 % por buen comportamiento

La norma también aclara que todos los propietarios de los vehículos que tengan un buen comportamiento en las vías (que no reporten accidentes que deban ser cubiertos por las pólizas del Soat) y que hayan renovado esa póliza tendrán derecho a un descuento por única vez del 10 % sobre el valor de la prima emitida del Soat.

Por último, el Ministerio de Salud recordó que “las compañías autorizadas para expedir la póliza Soat deberán destinar el 52,5 % de los recursos para financiar las indemnizaciones por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones y el total de costos asociados al proceso de reconocimiento y pago de las indemnizaciones”.