Aunque compartir la vida cotidiana en internet se ha vuelto común, muchas personas prefieren mantenerse al margen. La psicología ofrece una explicación sobre este comportamiento.

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¿Por qué algunas personas prefieren observar en redes sociales en lugar de publicar?

En una época en la que compartir fotografías, videos y momentos cotidianos parece formar parte de la rutina diaria, existen millones de usuarios que mantienen sus perfiles prácticamente vacíos.

Aunque para algunos esto puede parecer una señal de desinterés por la vida social o la tecnología, la psicología ofrece una explicación diferente.

De acuerdo con un artículo publicado por El Comercio, especialistas señalan que muchas personas que nunca publican en sus redes sociales no solo buscan proteger su privacidad, sino que tampoco sienten la necesidad de recibir validación externa para sentirse satisfechas con sus experiencias.

Lejos de significar aislamiento, este comportamiento responde, en numerosos casos, a una manera distinta de relacionarse con el entorno digital.

Estas personas utilizan las plataformas para informarse, seguir a familiares o amigos y consumir contenido, pero no consideran necesario compartir detalles de su vida personal.

Los expertos denominan este perfil como “zero posting”, una tendencia de usuarios que participan en las redes principalmente como observadores.

Es decir, pueden revisar publicaciones, reaccionar con un “me gusta” o mantenerse al tanto de la actualidad, pero rara vez realizan publicaciones propias.

Según el portal IPSIA Psicología, quienes presentan este comportamiento suelen actuar de acuerdo con sus propios principios y no dependen de la opinión de los demás para valorar sus logros o experiencias. Para ellos, el reconocimiento obtenido mediante comentarios o reacciones tiene poca importancia.

Esta característica está relacionada con una menor necesidad de validación externa.

En otras palabras, su autoestima no depende del número de seguidores, de la cantidad de “likes” o del impacto que pueda tener una publicación.

Su valoración personal proviene de criterios internos y de sus relaciones reales.

La psicóloga Olga Albaladejo, citada en el artículo, explica que estas personas también suelen establecer límites claros sobre su privacidad.

Deciden conscientemente qué aspectos de su vida desean mantener en el ámbito personal y cuáles, simplemente, no consideran necesario compartir con el resto del mundo.

Especialistas señalan que no publicar en redes sociales puede responder a una menor necesidad de validación externa y a una decisión consciente de proteger la intimidad. Foto: Getty Images

Cuando las experiencias no buscan “likes”

Además, este tipo de usuarios suele hacer un uso más reflexivo de las redes sociales.

En lugar de sentir la obligación de documentar cada viaje, comida o celebración, prefieren disfrutar esas experiencias sin convertirlas en contenido para internet.

Sin embargo, los especialistas advierten que no existe una única explicación para este comportamiento.

No todas las personas que evitan publicar lo hacen porque tienen una autoestima sólida o una escasa necesidad de aprobación social.

En algunos casos, la falta de publicaciones puede estar relacionada con el miedo a las críticas, la vergüenza o la ansiedad frente al juicio de los demás.

Antes de compartir una fotografía o una opinión, algunas personas analizan constantemente cómo podrían ser percibidas, lo que termina llevándolas a no publicar nada.

Por ello, los psicólogos insisten en que no es posible sacar conclusiones sobre la personalidad de alguien únicamente observando su actividad en redes sociales.

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Detrás de un perfil silencioso pueden existir motivaciones muy distintas, desde una decisión consciente de proteger la intimidad hasta inseguridades relacionadas con la exposición pública.