Atención, viajeros del Mundial: Minsalud ordena aplicarse la siguiente vacuna antes de partir

En la tarde de este jueves 4 de junio, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una alerta oficial dirigida a los ciudadanos que planean asistir a la Copa Mundial de la Fifa 2026. La entidad solicitó revisar y completar los esquemas de vacunación contra el sarampión antes de salir del país.

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El Gobierno nacional recomienda aplicar las dosis correspondientes por lo menos 15 días antes de abordar el vuelo hacia las sedes del evento deportivo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la región registra un incremento en los reportes de esta enfermedad en las naciones norteamericanas y centroamericanas.

Cifras de contagios en el continente

Las estadísticas epidemiológicas del año muestran un registro superior a los 20.000 casos confirmados y 25 muertes en el continente americano, concentrados en los países organizadores del torneo y Guatemala. En el territorio colombiano se han detectado siete casos importados, por lo cual las autoridades activaron protocolos para mantener el estatus del país como zona libre de transmisión.

El Ministerio de Salud recordó que esta patología se transmite con facilidad y genera riesgos médicos en personas que no han recibido las dosis, lo que afecta principalmente a los menores de cinco años en eventos con alta concentración de público.

#Comunicado | Ante el incremento de casos de sarampión en Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala, y la alta movilidad internacional que generará la Copa Mundial de la FIFA 2026, #Minsalud reitera el llamado a los viajeros colombianos para revisar y completar su esquema de… pic.twitter.com/DpWLhtRji5 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) June 4, 2026

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social, declaró: “El aumento de casos en la región y la magnitud del Mundial 2026 incrementan el riesgo de transmisión. Nuevamente invitamos a los viajeros a revisar su carné de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de salud para completar sus esquemas”.

Jornadas nacionales de vacunación en junio

Para contener la propagación, las autoridades sanitarias implementarán una campaña de vacunación masiva entre el 15 y el 19 de junio que concluirá con una jornada nacional el sábado 20 de junio. La estrategia dará prioridad a la población infantil entre 1 y 10 años, a los viajeros y a los lactantes de 6 a 11 meses.

El Ministerio de Salud detalló las pautas obligatorias para el cuidado de los asistentes al torneo de fútbol: