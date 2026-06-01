Mundial 2026: ¿qué vacunas recomiendan aplicarse antes de viajar a Estados Unidos?

A pocos días del inicio del campeonato mundial de fútbol, ciudadanos de diferentes países preparan sus itinerarios de viaje hacia las sedes ubicadas en México, Estados Unidos y Canadá.

‘La selección de las vacunas’: la apuesta de Bogotá para hacer de la inmunización un mensaje colectivo

En el marco de la planificación de transporte, hospedaje y boletería, las autoridades de salud pública enfatizaron la necesidad de revisar los esquemas de inmunización requeridos antes de abandonar el territorio nacional.

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Aunque los tres países anfitriones de la competencia no contemplan la exigencia obligatoria de vacunas como requisito de visado o ingreso en los puestos de control migratorio, el Ministerio de Salud de Colombia y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron una alerta epidemiológica conjunta debido al registro de brotes activos de sarampión en diferentes regiones del continente.

Esquema recomendado por el Ministerio de Salud

Las agencias sanitarias locales e internacionales estructuraron una guía de prevención dirigida a los viajeros procedentes de Colombia, con el fin de mitigar los riesgos de contagio en entornos de alta concentración de personas. Las sugerencias principales contemplan los siguientes componentes de inmunización:

“Colombia continúa en el marco de la eliminación sostenida de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita”, aseguró la directora del INS, Diana Marcela Pava. Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Sarampión y rubéola (triple o doble viral): Las directrices señalan su aplicación para la población viajera que se encuentre en el rango de los 11 a los 59 años y que no cuente con el registro oficial de sus dos dosis del esquema básico. Los ciudadanos mayores de 60 años quedan exentos de esta recomendación por criterios de inmunidad natural.

Las directrices señalan su aplicación para la población viajera que se encuentre en el rango de los 11 a los 59 años y que no cuente con el registro oficial de sus dos dosis del esquema básico. Los ciudadanos mayores de 60 años quedan exentos de esta recomendación por criterios de inmunidad natural. Fiebre amarilla: El certificado internacional de vacunación no es solicitado por las oficinas de migración de Norteamérica; sin embargo, las autoridades recomiendan verificar los protocolos de los países de escala en Centroamérica o Suramérica, donde el documento sí es obligatorio. La dosis debe administrarse con un mínimo de 10 días de anticipación al vuelo.

Prevención de contagios en entornos de alta asistencia

El flujo masivo de espectadores en los estadios, sistemas de transporte y zonas de concentración pública incrementa la probabilidad de transmisión de afecciones respiratorias y gastrointestinales.

MinSalud recomienda aplicarse las vacunas mínimo 15 días antes del viaje. Foto: AFP

Por tal motivo, los organismos de control técnico sugieren la actualización de las vacunas contra la influenza y el covid-19 para reducir la presión asistencial durante el evento deportivo.

De igual forma, se aconseja la protección contra la hepatitis A y la fiebre tifoidea para aquellos usuarios que tengan proyectado el consumo de alimentos en establecimientos de comercio informal o en sectores donde la infraestructura de agua potable presente variaciones de control, especialmente en las sedes correspondientes al territorio mexicano.