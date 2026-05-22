La exigencia de Estados Unidos a RD Congo antes del Mundial 2026 por Ébola: rival de Colombia podría quedar fuera

La Selección de la República Democrática del Congo, que disputará el Mundial 2026, deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos, debido al brote de ébola registrado en el país africano, informaron autoridades estadounidenses.

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Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, dijo a ESPN que las autoridades estadounidenses informaron a la Fifa, a la selección congoleña y al gobierno en Kinshasa sobre la obligación de mantener una “burbuja sanitaria” en Bélgica.

Los jugadores congoleños se encuentran actualmente concentrados en Lieja, donde realizan su preparación previa al torneo que inicia el 11 de junio.

#Salud | La OMS declara “muy alto” el riesgo por la epidemia de ébola en RDChttps://t.co/8jUr3PgNM2 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 22, 2026

“Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio”, declaró Giuliani a ESPN.

“También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros”, agregó el funcionario.

RD Congo con estrictas medidas

Giuliani dijo que Estados Unidos busca evitar cualquier riesgo de ingreso del ébola al país. En una declaración enviada por separado a la AFP por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el funcionario reiteró que la prioridad máxima era “la seguridad del pueblo estadounidense, de los equipos participantes y de los millones de aficionados”.

ARCHIVO — Trabajadores de la salud vestidos con equipo de protección inician su turno en un centro de tratamiento del ébola en Beni, Congo, el 16 de julio de 2019. (Foto de AP/Jerome Delay, archivo) Foto: AP Photo/Jerome Delay

Las autoridades estadounidenses señalaron a comienzos de esta semana que la selección congoleña quedaría exenta de una prohibición temporal de viaje aplicada a personas que hayan estado recientemente en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur.

“Animamos al equipo a proteger a sus jugadores de exposiciones innecesarias y a mantener la integridad de su burbuja, para garantizar que puedan participar en el torneo”, señaló Giuliani.

El Ébola en aumento

La Organización Mundial de la Salud informó de 82 casos y siete muertes confirmadas por Ébola en la República Democrática del Congo, además de casi 750 casos sospechosos y 177 fallecimientos.

El brote fue provocado por la cepa ‘bundibugyo’ del ébola, para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados. La República Democrática del Congo se clasificó al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, por segunda vez en su historia tras su debut en 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire.

RD Congo celebrando el gol de la victoria contra Benín en la Copa Africana de Naciones. Foto: caf_online

El seleccionado africano prevé establecer su base en Houston, Texas, donde disputará el 17 de junio su primer partido del Grupo K frente a Portugal. Luego, el 23 del mismo se verá las caras con Colombia en el estadio Akron de Guadalajara.