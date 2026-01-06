Final de infarto en Argelia vs. RD Congo: agónico golazo definió la serie en la Copa Africana

Este martes, 6 de enero de 2026, se disputó la llave de octavos de final entre Argelia y República Democrática del Congo en la Copa Africana de Naciones.

De este partido salió el rival de Nigeria y se definió con un gol agónico anotado al minuto 119, cuando todo parecía decantarse a la tanda de penales.

Alineaciones de Argelia vs. RD Congo

El conjunto argelino saltó a la cancha con Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ismael Bennacer, Fares Chaibi, Riyad Mahrez; Ibrahim Maza y Mohamed Amoura.

RD Congo, por su parte, dispuso en el once titular a Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Joris Kayembe; Samuel Moutoussamy; Theo Bongonda, Ngal’ayel Mukau, Noah Sadiki, Meschack Elia y Cedric Bakambu.

Riyad Mahrez y Noah Sadiki disputando un balón en el partido de Argelia vs. RD Congo. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Argelia clasificó con gol agónico

En términos generales fue un partido muy igualado de principio a fin. Argelia tuvo mayor cantidad de ocasiones en el arco rival, pero no pudo convertir hasta que un golazo agónico de Adil Boulbina decantó la suerte a su favor.

Sobre los 119 minutos de partido, el mediocampista del Al Duhail sacó un remate de media distancia y la clavó al ángulo del arco defendido por Mpasi.

Ese tanto hizo explotar de emoción a la tribuna donde estaban ubicados los hinchas argelinos, que pusieron fin a casi tres horas de zozobra con ese balón que incluso llegó a rozar el travesaño.

Argelia celebró a rabiar el tanto de la victoria, mientras que los jugadores de RD Congo clavaron su frente en el piso y lamentaron todo el esfuerzo físico que no valió para nada.

La selección encabezada por Riyad Mahrez se clasificó a cuartos de final y enfrentará a Nigeria por un cupo en semifinales. Cabe recordar que Argelia ha sido campeón en dos ocasiones de la Copa Africana y busca su tercera corona en territorio marroquí.

Posible rival de la Selección Colombia

Esta eliminación significa un golpe certero para la República Democrática del Congo, que ahora enfocará sus objetivos en el repechaje al Mundial 2026.

Cabe recordar que ya están clasificados a la final y esperan rival del cruce de Jamaica vs. Nueva Caledonia.

El que gane esa llave será rival de la Selección Colombia en el grupo K de la Copa del Mundo, junto a Portugal y Uzbekistán.

Entre los tres, RD Congo es el favorito a clasificarse al Mundial. En su nómina cuenta con jugadores en las mejores ligas del mundo y tiene un proceso de varios años que dejó en el camino a potencias del continente africano como Camerún o Nigeria.