Nigeria en la Copa África: Golea a Mozambique y asusta a RD Congo y Argelia en Marruecos

La Selección Nigeria, liderada por su dupla de figuras Victor Osimhen y Ademola Lookman, se clasificó con mucha comodidad a los cuartos de final de la Copa de África 2025 al golear 4-0 a una débil Selección Mozambique en Fez (Marruecos). Los nigerianos dan un golpe de autoridad y priorizan este título tras el fracaso en las Eliminatorias y no poder asegurar el cupo al Mundial 2026.

Las Super Águilas se medirán en la siguiente ronda con el ganador del duelo de octavos de final entre Argelia y República Democrática del Congo, que se enfrentan el martes en Rabat, siendo uno de los duelos de pronóstico reservado en la Copa África.

Bajo una intensa lluvia en Fez, Ademola Lookman, mejor jugador africano en el 2024, trasladó al marcador la superioridad de Nigeria en el minuto 20 a pase de Akor Adams.

Cinco minutos más tarde, el delantero enmascarado Victor Osimhen, mejor jugador africano de 2023, dobló la renta luego de un pase de Lookman (25′). La temible dupla golpeó duramente a Mozambique, que se convirtió en un espectador del partido a medida que pasaba el tiempo.

Ademola Lookman y Victor Osimhen con la Selección Nigeria. Foto: Anadolu via Getty Images

En el segundo tiempo las cosas fueron mucho más claras con otro gol para alargar el marcador, en jugada iniciada por Lookman y concluida por Osimhen a puerta vacía (48′). Adams, delantero del Sevilla, cerró la goleada con un disparo a pase de Lookman (76′). Show total de los nigerianos, que se meten en unos cuartos de final de infarto.

Nigeria, gran candidata al título de la Copa África

Con relaciones frías con su club, el Atalanta italiano, después de un traspaso frustrado al Inter de Milán al inicio de temporada, Ademola Lookman encuentra en Nigeria su refugio con tres goles y cinco pases de gol en la competición. Su influencia supera la del senegalés Sadio Mané (3 asistencias).

Osimhen, por su parte, gracias a su doblete ante Mozambique, suma tres goles en la Copa África y está a uno de alcanzar a Brahim Díaz, la estrella de Marruecos que suma cuatro anotaciones, una por juego en esta edición del torneo africano.

En cuartos de final, el rival de Nigeria será de más peso y espera ganador. Argelia, otro equipo con tres victorias en fase de grupos, y la RD Congo ya están avisados: las Super Águilas vuelan alto en Marruecos.