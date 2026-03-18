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Gobierno de Senegal estalla: tajante exigencia tras decisión de la CAF que coronó a Marruecos en la Copa Africana

El Gobierno de Senegal mostró su inconformismo tras la decisión de la CAF. Además, lanzaron una contundente exigencia por “sospechas de corrupción”.

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Redacción Deportes
18 de marzo de 2026, 12:43 p. m.
Gobierno de Senegal, en un comunicado firmado por Marie Rose Khady Fatou Faye, secretaria de estado ante el Primer Ministro, exige una investigación tras la decisión de la CAF, misma que le quitó el título de campeón de la Copa Africana a Senegal, y se lo dio a Marruecos.
Gobierno de Senegal, en un comunicado firmado por Marie Rose Khady Fatou Faye, secretaria de estado ante el Primer Ministro, exige una investigación tras la decisión de la CAF, misma que le quitó el título de campeón de la Copa Africana a Senegal, y se lo dio a Marruecos. Foto: Getty Images

El gobierno senegalés pidió este miércoles una investigación internacional por “sospechas de corrupción” en la Confederación Africana de Fútbol (CAF), después de que el organismo decidiera retirarle el título de campeón de la Copa de África de Naciones y atribuírselo a Marruecos.

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La instancia anunció el martes por la noche su decisión de “declarar a la selección de Senegal excluida durante la final”, ganada en la prórroga por los Leones de la Teranga (1-0), aunque el resultado oficial es ahora de 3-0 para el país anfitrión del torneo.

“Senegal rechaza sin ambigüedad este intento de desposesión injustificado”, declaró Marie Rose Khady Fatou Faye, portavoz del Gobierno, en un comunicado, a la vez que denunció una decisión “de una gravedad excepcional” y “groseramente ilegal”.

El país “solicita la apertura de una investigación internacional independiente por sospechas de corrupción en el seno de los órganos dirigentes de la CAF”, prosigue el comunicado.

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“Además, Senegal utilizará todas las vías de recurso adecuadas, incluso ante las instancias jurídicas internacionales competentes, para que se haga justicia y se restablezca la primacía del resultado deportivo”, concluye el texto.

En la final del 18 de enero, tras un penal concedido a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte, justo después de que se anulara un gol a Senegal, algunos jugadores de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego antes de regresar, mientras que hinchas senegaleses intentaron invadir el campo y lanzaron objetos hacia el terreno de juego.

Luego de 15 minutos de confusión, los jugadores senegaleses regresaron al terreno de juego, y en el medio del caos que se extendió a las gradas, el extremo marroquí Brahim Díaz falló un penal.

En la prórroga, fue Senegal el que se impuso con un gol de Pape Gueye.

La CAF justificó el martes por la noche su decisión en aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), según los cuales si un equipo “se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso”.

La federación senegalesa denunció una “decisión sin precedente e inaceptable que arroja el descrédito sobre el fútbol africano”, e indicó que emprendería un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana, “en el plazo más breve posible”.

*Con información de AFP