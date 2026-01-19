Escándalo en Copa África: video deja ver al arquero suplente de Senegal atacado por recogepelotas de Marruecos

Surrealismo. Sin filtro alguno y para nada de vergüenza. Los recogepelotas de Marruecos en Rabat se dejaron dominar por la ira al ver cómo pasaba el tiempo y el equipo nacional no reaccionaba, mientras la Selección Senegal confirmaba un nuevo título de la Copa África. Las imágenes del enfrentamiento al lado de la cancha le dan la vuelta al mundo.

Esta es otra de las polémicas que envuelven la final de la Copa África. Los jóvenes marroquíes no tuvieron de otra que ir de frente contra Yehvann Diouf, portero del Niza de la Ligue 1 de Francia y suplente de la Selección Senegal, que se hizo cargo de la tolla del titular Édouard Mendy. Siempre estuvo al lado de la portería, mientras su compañero estaba atento a las acciones rivales para mantener su arco en cero.

Se sabía que el ambiente para Senegal era muy hostil desde la previa de la final. Marruecos presionó de muchas formas para desestabilizar al rival y las imágenes son mucho más virales al ver cómo los senegaleses le hicieron frente al complicado escenario y salieron victoriosos. Una de esas escenas que se gana las miradas es el enfrentamiento de los recogepelotas con el portero senegalés mientras se jugaba el compromiso y en plena lluvia.

Portero suplente de Senegal cuida la toalla de Mendy. Foto: Anadolu via Getty Images

Por la intensidad del clima, la toalla resultaba clave para Mendy, secarse la cara y los guantes que su visibilidad no estuviera afectada. Eso también lo sabían los protagonistas de la pelea. Diouf se entregó totalmente al cuidado de la prenda, no la soltó por nada del mundo, mientras los recogepelotas hacían lo imposible para quitársela de las manos.

Recogepelotas de Marruecos vs. Portero suplente de Marruecos

Fue otra final que ganó Senegal. Diouf con su defensa viralizó el momento que los recogepelotas protagonizaron y que cayeron en el anti ‘Fair Play’ que seguramente será analizada por la FIFA. En uno de los enfrentamientos, el arquero tuvo que aferrarse al suelo mientras los jóvenes de Marruecos lo tenían rodeado.

Le travail de Yehvan Diouf les gars😭 t'as le respect de tout un pays, SOLDAT 🙌🏾🦁🇸🇳

Tu merites des coeurs ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/dmEQNWNTbc — MEC BIEN 😎🇸🇳 (@ElHadji_Ndoye09) January 19, 2026

En otro de los videos se ve al jugador de Marruecos, Ismael Saibari, encarando al arquero suplente para que no le facilitara la toalla a Mendy bajo una fuerte lluvia. Pese al reclamo, no lograron ahuyentar al valiente senegalés y mucho menos quitarle la toalla de sus manos.

En otro video se va a Achraf Hakimi con las mismas prácticas y lanzó la toalla hacia la parte trasera de las vayas publicitarias. Un jugador de Senegal se dio cuenta de lo que hizo y fue por el elemento de secado para dejarla al lado de la portería de Mendy, quien además aumentó la rabia marroquí tras atajar un penalti de Brahim Díaz al 90+5, que pudo significar el 1-1.

Al final, Pape Gueye anotó con un soberbio tiro cruzado el único gol del partido en el inicio de la prórroga (94′), después de que Brahim Díaz fallara en el descuento del partido (90+13′) un controvertido penalti que tuvo el choque detenido durante unos diez minutos y que motivó incluso una breve retirada del campo de la Selección Senegal, indignados por la decisión del árbitro.