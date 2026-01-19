Deportes

Escándalo en Copa África: video deja ver al arquero suplente de Senegal atacado por recogepelotas de Marruecos

El portero suplente de Senegal defendía la toalla de Mendy y los recogepelotas intentan quitársela en plena final de la Copa África. Las imágenes le dan la vuelta al mundo.

William Horacio Perilla Gamboa

20 de enero de 2026, 12:41 a. m.
Yehvan Diouf es atacado por recogepelotas de Marruecos en plena final de la Copa África.
Yehvan Diouf es atacado por recogepelotas de Marruecos en plena final de la Copa África. Foto: Getty Images / Pantallazo redes sociales

Surrealismo. Sin filtro alguno y para nada de vergüenza. Los recogepelotas de Marruecos en Rabat se dejaron dominar por la ira al ver cómo pasaba el tiempo y el equipo nacional no reaccionaba, mientras la Selección Senegal confirmaba un nuevo título de la Copa África. Las imágenes del enfrentamiento al lado de la cancha le dan la vuelta al mundo.

Esta es otra de las polémicas que envuelven la final de la Copa África. Los jóvenes marroquíes no tuvieron de otra que ir de frente contra Yehvann Diouf, portero del Niza de la Ligue 1 de Francia y suplente de la Selección Senegal, que se hizo cargo de la tolla del titular Édouard Mendy. Siempre estuvo al lado de la portería, mientras su compañero estaba atento a las acciones rivales para mantener su arco en cero.

Se sabía que el ambiente para Senegal era muy hostil desde la previa de la final. Marruecos presionó de muchas formas para desestabilizar al rival y las imágenes son mucho más virales al ver cómo los senegaleses le hicieron frente al complicado escenario y salieron victoriosos. Una de esas escenas que se gana las miradas es el enfrentamiento de los recogepelotas con el portero senegalés mientras se jugaba el compromiso y en plena lluvia.

Portero suplente de Senegal cuida la toalla de Mendy.
Portero suplente de Senegal cuida la toalla de Mendy. Foto: Anadolu via Getty Images

Por la intensidad del clima, la toalla resultaba clave para Mendy, secarse la cara y los guantes que su visibilidad no estuviera afectada. Eso también lo sabían los protagonistas de la pelea. Diouf se entregó totalmente al cuidado de la prenda, no la soltó por nada del mundo, mientras los recogepelotas hacían lo imposible para quitársela de las manos.

